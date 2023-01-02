Топ-5 Екатерин, которые больше заслуживают памятника в Украине, чем российская императрица: кто они

Художница Екатерина Белокур

Удивительные картины Екатерины Белокур знает наверняка весь мир. Ее превозносил Пикассо и не раз об этом открыто заявлял в тогдашней прессе. Полотна украинской художницы-самоучки - уникальны, они полны ярких красок и точно передают красоту украинской природы.

Большинство своих картин художница написала в своем саду возле дома в селе Богдановка Киевской области.

Картины Белокур экспонировали в Париже в 1954 году на Международной выставке. Тогда публике представили "Царь-Колос", "Березка", "Колхозное поле". Именно там их увидел Пабло Пикассо и подметил: "Если бы у нас была художница такого уровня мастерства, то мы заставили бы заговорить о ней целый мир".

Екатерина Билокур во время работы (фото: Википедия)

Писательница Екатерина Гриневич

Писательница ХХ века Екатерина Гриневич является представительницей самых известных и прогрессивных представителей культуры того времени. Талант женщины признавал сам Иван Франко, потому ее произведения печатал в своих изданиях.

У Катри был собственный стиль письма, его язык несколько архаизирован, обогащен древнерусской лексикой. Она популяризировала стиль литературного барокко с его богатой орнаментикой, изысканностью и высокой поэтической насыщенностью образа.

Самые известные сборники Катри "Легенды и рассказы", "По дороге в Сихем", "Непреодолимые", "Шлемы в солнце", "Шестикрылец" (1929, 1935).

Катя Гриневич - одна из самых прогрессивных писательниц ХХ в. (фото: Википедия)

Оперная певица Екатерина Воронець-Монтвид

Концертная и оперная певица Екатерина Воронец-Монтвид родилась в Харькове в 1883 году. Она владела лирико-драматическим сопрано. Слушатели восхищались ее ровным и звонким голосом, редкой красоты, а также ее яркой сценической внешностью.

Екатерина пела в основном на оперных сценах Европы, в том числе Парижа. С 1908 по 1930 год работала солисткой в Киеве и Одессе. Певица неоднократно выступала на оперных сценах Праги, Берлина, Вены, Варшавы, Бухареста, Парижа. В частности, она пела и на юбилейном концерте в Праге, посвященном Александру Олесю.

В начале 1940-х годов она отправилась во Львов, впоследствии выступала в Дрогобыче.

Екатерина Воронец-Монтвид выступала на многих оперных сценах Европы (фото: kyivskaopera)

Ученая-кибернетик Екатерина Ющенко

Екатерина Ющенко - первая женщина-программист. Именно она разработала концепцию формального языка Адресного программирования в 1954 году.

Свой язык программирования Екатерина создала в Киеве. Именно здесь была первая в Европе МЭВМ - малая электронно-вычислительная машина, которая впервые автоматически выполняла программы и имела первую компьютерную память.

Написанием языка программирования она занималась вне основной работы - по вечерам и без дополнительных оплат. Адресный язык стал первым в мире алгоритмическим языком.

За свои научные достижения Екатерина стала дважды лауреатом Государственной премии Украины и награждена орденом княгини Ольги.

Екатерина Ющенко разработала концепцию адресного программирования (фото: Википедия)

Принцесса Сиама - Екатерина Десницкая

Уроженка Луцка Екатерина Десницкая в 23 года стала принцессой Сиама, более известного сегодня под названием Таиланд. На одном из светских вечеров она познакомилась с принцем Чакрабонгсе Буванафом. Они влюбились и решили тайно обручиться в Турции.

Король Сиама не признавал жену сына, ведь она была простолюдинкой, славянкой, да еще христианкой, а не буддисткой, как все сиамцы. Поэтому официальной принцессой Екатерина стала только после смерти короля.

Тогда на престол взошел старший брат мужа Екатерины, именно он наградил ее королевскими титулами и официально признал сына, рожденного в браке с Чакрабонгсе. Тот стал одним из наследников престола.

Супруги даже посетили Киев в 1911 году с официальным визитом. Впрочем, через 9 лет после женитьбы на принце, Екатерина подала на развод, потому что тот влюбился в свою племянницу...

Екатерина Десницкая в 23 года стала принцессой Сиама (фото: uain.pres)