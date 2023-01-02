Топ-5 Катерин, які більше заслуговують на пам'ятник в Україні, ніж російська імператриця: хто вони

Художниця Катерина Білокур

Дивовижні Картини Катерини Білокур знає певно весь світ. Її звеличував Пікассо і не раз про це відкрито заявляв у тогочасній пресі. Полотна української художниці-самоучки - унікальні, вони сповнені яскравих фарб і найточніше передають красу української природи.

Більшість своїх картин мисткиня написала у свої садку біля хати у селі Богданівка Київської області.

Картини Білокур експонували у Парижі 1954 року на Міжнародній виставці. Тоді публіці представили "Цар-Колос", "Берізка", "Колгоспне поле". Саме там їх побачив Пабло Пікассо і зауважив: "Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий світ".

Катерина Білокур під час роботи (фото: Вікіпедія)

Письменниця Катерина Гриневич

Письменниця ХХ століття Катерина Гриневич є представницею найвідоміших та найпрогресивніших митців. Талант жінки визнавав сам Іван Франко, тому її твори друкував у своїх виданнях.

У Катрі був власний стиль письма, її мова дещо архаїзована, збагачена давньоруською лексикою. Вона популяризувала стиль літературного бароко з його багатою орнаментикою, вишуканістю й високою поетичною насиченістю образу.

Найвідоміші збірки Катрі "Легенди і оповідання", "По дорозі в Сихем", "Непоборні", "Шоломи в сонці", "Шестикрилець" (1929, 1935).

Катря Гриневич - одна з найпрогресивніших письменниць ХХ ст. (фото: Вікіпедія)

Оперна співачка Катерина Воронець-Монтвід

Концертна і оперна співачка Катерина Воронець-Монтвід народилася у Харкові 1883 року. Вона володіла лірико-драматичним сопрано. Слухачі захоплювались її рівним і дзвінким голосом, рідкісної краси, а також її яскравою сценічною зовнішністю.

Катерина співала переважно на оперних сценах Європи, зокрема Парижа. З 1908 по 1930 працювала солісткою у Києва та Одесі. Мисткиня неодноразово виступала на оперних сценах Праги, Берліна, Відня, Варшави, Бухареста, Парижа. Зокрема вона співала і на ювілейному концерті у Празі, присвяченому Олександру Олесю.

На початку 1940-х років рушила до Львова, згодом виступала в Дрогобичі.

Катерина Воронець-Монтвід виступала на майже усіх оперних сценах Європи (фото: kyivskaopera)

Науковиця-кібернетик Катерина Ющенко

Катерина Ющенко - перша жінка-програміст. Саме вона розробила концепцію формальної мови Адресного програмування у 1954 році.

Свою мову програмування Катерина створила у Києві. Саме тут була перша в Європі МЕОМ - мала електронно-обчислювальна машина, яка вперше автоматично виконувала програми і мала першу комп’ютерну пам’ять.

Написанням мови програмування вона займалася поза основної роботи - вечорами і без додаткових оплат. Адресна мова стала першою в світі алгоритмічною мовою.

За свої наукові надбання Катерина стала двічі лауреатом Державної премії України і нагороджена орденом княгині Ольги.

Катерина Ющенко розробила концепцію адресного програмування (фото: Вікіпедія)

Принцеса Сіаму - Катерина Десницька

Уродженка Луцька Катерина Десницька у 23 роки стала принцесою Сіаму, більш відомого сьогодні під назвою Таїланд. На одному із світських вечорів вона познайомилась із принцом Чакрабонґсе Буванаф. Молоді закохалися і вирішили таємно побратись у Туреччині.

Король Сіаму не визнавав дружину сина, адже вона була простолюдинкою, слов’янкою та ще й християнку, а не буддисткою, як усі сіамці. Тому офіційною принцесою Катерина стала тільки після смерті короля.

Тоді на престіл зійшов старший брак чоловіка Катерини, саме він нагородив її королівськими титулами й офіційно визнав сина, народженого у шлюбі із Чакрабонґсе. Той став одним із спадкоємців престолу.

Подружжя навіть відвідало Київ 1911 року з офіційним візитом. Втім через 9 років після одруження з принцом, Катерина подала на розлучення, бо той закохався у свою племінницю...

Катерина Десницька у 23 роки стала принцесою Сіаму (фото: uain.pres)