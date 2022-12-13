Репин, Малевич и еще 5 украинских художников, которых присвоила Россия

Однако из-за систематических манипуляций России мало кто в мире знает, что Репин на самом деле происходил из казацкого рода, Айвазовский родился в семье галицких армян, а Малевич позиционировал себя украинцем. Творчество этих художников было тесно связано с Украиной.

Имперская Россия присвоила себе множество украинских художников. Илья Репин, Иван Айвазовский и Казимир Малевич и многие другие - не достояние исключительно русской культуры.

О том, каких мастеров кисточки и красок Москва монополизировала, рассказываем в материале Styler.

Иван Айвазовский

Художника-мариниста Россия всегда приписывала себе. Однако Айвазовский - художник армянского происхождения. Родился он в Крыму в семье, переселившейся туда с Галичины.

В своем творчестве художник часто обращался к украинским мотивам - изображал и культуру, и пейзажи. Среди известных его картин - "Свадьба в Украине", "Украинский пейзаж с чумаками при луне", "Чумаки на отдыхе", "Камыш на Днепре", "Мельница на берегу реки. Украина", "Во время жатвы".

Однако эти факты умалчивают россияне, акцентируют исключительно на маринистических картинах художника. К примеру, в российской версии "Википедии" даже нет упоминания о том, что Айвазовский считается и украинским художником.

Картина Айвазовского "Свадьба в Украине" (фото: Википедия)

Илья Репин

Этот известный живописец происходит из казацкого рода Рипа. Художник родился в городе Чугуев Харьковской области.

Украинские мотивы в творчестве Репина - одна из центральных тем. Самой известной работой является знаменитое полотно под названием "Запорожцы пишут письмо турецкому султану".

Показательны и картины о быте и традициях украинцев - "Вечерницы", "Гайдамаки", "Черноморская вольница", "Украинка у плетня", "София Драгомирова в украинском наряде", "Атаман Иван Дмитриевич Сирко" и многие другие. Художник даже написал портрет Тараса Шевченко.

Если сравнить украинские и российские мотивы в работах Репина, можно легко проследить контраст в сюжетах и цветах. Картины об Украине исполнены яркими красками, насыщены сюжетом. Полотна о России - серые и с отражением банальных эпизодов жизни в империи.

Картина Ильи Репина "Украинка у плетня" (фото: Википедия)

Архип Куинджи

Украинский живописец греческого происхождения родился в пригороде Мариуполя. Вершиной своего творчества художник называл "Лунную ночь на Днепре".

Вообще художник часто обращался к украинским мотивам. В его наработке полотна под названиями: "Украинская ночь", "Млечный путь в Мариуполе", "Днепр утром", "Украина".

Часть картин была под угрозой уничтожения в этом году при массовых российских бомбардировках Мариуполя. Именно там был расположен музей. Однако по последним сообщениям, картины успели скрыть - это их спасло.

Но вместе с тем есть информация, что россияне вывезли из Мариуполя три картины Архипа Куинджи: "Красное мероприятие", "Осень" и "Эльбрус".

Картина Архипа Куинджи "Вечер в Украине" (фото: Википедия)

Казимир Малевич

Украинского художника-авангардиста польского происхождения благодаря систематическим манипуляциям в мире считают представителем русской культуры.

Тем не менее всемирно известный художник родился в Киеве и учился в Киевской художественной школе. Хотя впоследствии Малевич переехал в Москву, он неоднократно отмечал, что художественное видение мира сформировало украинское село. А своей национальностью указывал - украинец.

Художник писал статьи и письма на украинском языке, увлекался нашей национальной вышивкой и рисовал эскизы для нее.

Следует отметить, что на наследие этого художника претендует и Польша, ведь этнически художник происходил оттуда.

Картина Казимира Малевича "Купальницы" (фото: Википедия)

Александр Мурашко

Это племянник известного украинского художника Николая Мурашко. Художник родился в Киеве и застал тот период, когда создавались росписи Владимирского собора. Будущий художник наблюдал за мастерами и то огромное увлечение их работой и стало ключевым при выборе профессии.

Впоследствии картины художника открыли украинское искусство миру. В своем творчестве часто обращался к украинским мотивам, ведь вырос под рассказы своей бабушки о славном казацком прошлом. Самыми известными картинами художника считают "Крестьянская семья" и "Карусель".

Картина Александра Мурашко "Крестьянская семья" (фото: Википедия)

Александра Экстер

Художница греческого и еврейского происхождения родилась в польском городе Белосток, но затем переехала в Киев. Искусству началу учиться в Киевском художественном училище.

Александра является одной из самых ярких представительниц европейского кубизма и футуризма, украинского авангарда и одной из основательниц стиля ар-деко.

Одна из самых известных картин Экстер – "Фундуклеевская улица". Это современная улица имени Богдана Хмельницкого в Киеве. Там некоторое время проживала художница.

Картина Александры Экстер (Скриншот)

Давид Бурлюк

Украинский художник-футурист, родившийся в Харьковской губернии. Художника называют "отцом русского футуризма", однако Бурлюк имел казацкие корни. В своем творчестве писатель часто обращался к украинским мотивам. В частности, Украине посвящены работы: "Святослав", "Запорожцы в походе", "Рыбаки", "Тарас Шевченко".

Самой выдающейся картиной футуриста считают "Казак Мамай".

Картина Давида Бурлюка "Казак Мамай" (фото: Википедия)