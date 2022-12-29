В Одессе демонтировали памятник Суворову
В Одессе на поселке Котовского демонтировали памятник российскому полководцу Александру Суворову.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
В то же время продолжается демонтаж памятника Екатерине II.
Также рабочие сняли с постамента три фигуры сподвижников российской императрицы.
В среду, 28 декабря, в Одессе начали разбирать деревянное ограждение вокруг памятника Екатерине II.
После полномасштабного вторжения России памятник неоднократно обливали краской и расписывали лозунгами с требованием демонтировать фигуру.
Местные власти Одессы не раз меняли мнение о судьбе Екатерины II, однако позже изменили свою позицию.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что подготовку к демонтажу памятника в Одессе начали еще 6 ноября, а уже в конце месяца во время заседания Одесский городской совет поддержал решение по сносу памятника Екатерине II.
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