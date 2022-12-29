В Одессе демонтировали памятник Суворову

В Одессе на поселке Котовского демонтировали памятник российскому полководцу Александру Суворову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" .

В то же время продолжается демонтаж памятника Екатерине II.

Также рабочие сняли с постамента три фигуры сподвижников российской императрицы.

В среду, 28 декабря, в Одессе начали разбирать деревянное ограждение вокруг памятника Екатерине II.

После полномасштабного вторжения России памятник неоднократно обливали краской и расписывали лозунгами с требованием демонтировать фигуру.

Местные власти Одессы не раз меняли мнение о судьбе Екатерины II, однако позже изменили свою позицию.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что подготовку к демонтажу памятника в Одессе начали еще 6 ноября, а уже в конце месяца во время заседания Одесский городской совет поддержал решение по сносу памятника Екатерине II.

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