5 идеальных клавиатур для геймеров, которые сделают ваши игры еще более захватывающими

Выбор правильной клавиатуры - ключевой элемент для успешной и комфортной игры. Независимо от того, играете ли вы в динамичные шутеры или стратегические игры, каждая деталь вашего оборудования имеет значение.

Про 5 лучших игровых клавиатур, которые помогут вам повысить точность, скорость реакции и общий комфорт во время игры, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget .

Wooting 80HE

Wooting 80HE - это клавиатура, которая действительно может улучшить вашу игру благодаря аналоговым переключателям Lekker V2 с магнитными датчиками Холла. Они позволяют настраивать точку срабатывания клавиш от 0,1 мм до 4 мм, что дает игрокам преимущество в скорости реакции.

Функция "быстрого триггера" позволяет повторно нажимать клавиши, не дожидаясь их полного возврата, что особенно полезно в шутерах и ритм-играх.

Клавиатура также поддерживает до четырех действий на одну клавишу в зависимости от силы нажатия, что облегчает управление в динамичных играх. Кроме того, Wooting 80HE может имитировать геймпад Xbox, что делает ее удобной для гоночных симуляторов.

Несмотря на пластиковый корпус, клавиатура отличается качественными PBT-кейкапами, мягкими линейными переключателями и удобным ПО Wootility, которое позволяет настраивать макросы, профили и RGB-подсветку. Однако у нее есть минусы: она проводная, стоит 200 долларов и продается только партиями через официальный сайт.

Плюсы:

Гибкие настройки магнитных переключателей

Простое и функциональное ПО

Качественная сборка и приятный звук нажатия

Минусы:

Только проводное подключение

Высокая цена

Необычный 80-процентный формат без некоторых клавиш

Wooting 80HE (фото: Engadget)

G.Skill KM250 RGB

Если вам нужна недорогая, но достойная игровая клавиатура, G.Skill KM250 RGB - отличный выбор за 45 долларов. Она оснащена PBT-кейкапами, горячей заменой переключателей, RGB-подсветкой, регулируемыми ножками, съемным USB-C кабелем и даже скроллером громкости. Компактный 65-процентный форм-фактор экономит место, но при этом включает стрелочные клавиши.

Линейные переключатели Kailh Red обеспечивают плавное нажатие без лишнего шума. ПО для настройки клавиатуры отсутствует, но смена эффектов подсветки доступна прямо с устройства.

Конечно, за эту цену есть компромиссы: пластиковый корпус, более пустой звук при нажатии клавиш и отсутствие премиальных элементов вроде шумопоглощающей пены или предварительно смазанных переключателей. Однако для своей стоимости это отличный вариант, который можно модернизировать.

Плюсы:

Отличное соотношение цены и качества

Горячая замена переключателей

Удобный скроллер регулировки громкости

Достойные PBT-кейкапы

Минусы:

Пластиковый корпус

Полый звук при нажатиях

Клавиши ощущаются немного жесткими

G.Skill KM250 RGB (фото: Engadget)

SteelSeries Apex Pro TKL Wireless (Gen 3)

Если вам нужна беспроводная игровая клавиатура без ограничений, SteelSeries Apex Pro TKL Wireless (Gen 3) - один из лучших вариантов. Она оснащена магнитными переключателями Hall effect с регулируемой чувствительностью (0,1–4 мм), функцией быстрого повторного нажатия и возможностью привязки нескольких команд к одной клавише. Есть даже режим защиты от случайных нажатий, уменьшающий вероятность ошибок в динамичных играх.

Корпус из алюминия и пластика обеспечивает надежность, а двухслойные PBT-кейкапы не собирают грязь. Подсветка RGB выглядит стильно, а в комплекте идет магнитный мягкий упор для запястий. Также есть OLED-дисплей, который позволяет менять настройки без ПО, следить за зарядом и даже отображать статистику в играх (например, K/D в Counter-Strike 2). Подключение возможно через Bluetooth, 2.4GHz-донгл и USB-C.

Клавиатура отлично подходит не только для игр, но и для печати. Переключатели предварительно смазаны, а звук при нажатии слегка приглушен за счет шумоизоляционной пены. Однако батарея держит всего 37,5 часов, а ПО SteelSeries GG уступает конкурентам по удобству.

Плюсы:

Быстрые и настраиваемые магнитные переключатели

Удобный OLED-дисплей

Приятные ощущения при печати

Три варианта подключения

Минусы:

Высокая цена (270 долларов)

ПО не самое удобное

Среднее время автономной работы

SteelSeries Apex Pro TKL Wireless (Gen 3) (фото: Engadget)

Keychron V3 Max

Если вам не нужно сверхнизкое время отклика, а просто нужна хорошая механическая клавиатура для игр и работы, обратите внимание на Keychron V3 Max. За цену чуть выше 100 долларов вы получите беспроводное подключение, горячую замену переключателей, двухслойные PBT кейкапы и регулятор громкости.

Клавиатура оснащена переключателями Gateron Jupiter (линейные), Brown (тактильные) и Banana (более тактильные), каждый из которых предварительно смазан для приятного звучания и ощущения при наборе текста.

Она не обладает специальными аналоговыми функциями, как у Wooting 80HE или SteelSeries Apex Pro, но для большинства пользователей будет достаточно быстрой и отзывчивой. RGB подсветка регулируется прямо с клавиатуры, а сам корпус выполнен из пластика, что делает ее не самой премиальной, но вполне комфортной. В комплекте есть два USB-адаптера (USB-C и USB-A).

Плюсы:

Хорошая цена

Приятное ощущение при наборе текста

Горячая замена переключателей

Поддержка USB-C и USB-A для беспроводного подключения

Регулятор громкости

Минусы:

Пластиковый корпус

Легкий шум при нажатии больших клавиш

Кейкапы не пропускают свет для RGB подсветки

Keychron V3 Max (фото: Engadget)

Lemokey P1 HE

Lemokey P1 HE - это беспроводная клавиатура с Hall effect переключателями и 75-процентной раскладкой. Она имеет отличное качество сборки и комфортное ощущение при наборе текста, превосходя многие другие модели. Полностью металлический корпус не прогибается, а магнитные переключатели с предварительной смазкой создают ощущение пружинящих клавиш. Клавиатура поддерживает настройку точки активации, быстрые триггеры и возможность назначать несколько команд на одну клавишу.

Однако, несмотря на отличное аппаратное обеспечение, программное обеспечение Keychron Launcher нуждается в доработке: оно не распознает клавиатуру при подключении через кабель, настройка профилей не такая удобная, а RGB подсветка не может быть назначена на разные профили.

Плюсы:

Отличное качество сборки

Приятное ощущение при наборе текста

Универсальные магнитные переключатели

Минусы:

Программное обеспечение требует доработки

Lemokey P1 HE (фото: Engadget)

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