5 ідеальних клавіатур для геймерів, які зроблять ваші ігри ще більш захопливими

Вибір правильної клавіатури - ключовий елемент для успішної та комфортної гри. Незалежно від того, граєте ви в динамічні шутери чи стратегічні ігри, кожна деталь вашого обладнання має значення.

Про 5 найкращих ігрових клавіатур, які допоможуть вам підвищити точність, швидкість реакції і загальний комфорт під час гри, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блог про технології Engadget .

Wooting 80HE

Wooting 80HE - це клавіатура, яка справді може поліпшити вашу гру завдяки аналоговим перемикачам Lekker V2 з магнітними датчиками Холла. Вони дають змогу налаштовувати точку спрацьовування клавіш від 0,1 мм до 4 мм, що дає гравцям перевагу у швидкості реакції.

Функція "швидкого тригера" дає змогу повторно натискати клавіші, не чекаючи їх повного повернення, що особливо корисно в шутерах і ритм-іграх.

Клавіатура також підтримує до чотирьох дій на одну клавішу залежно від сили натискання, що полегшує керування в динамічних іграх. Крім того, Wooting 80HE може імітувати геймпад Xbox, що робить її зручною для гоночних симуляторів.

Незважаючи на пластиковий корпус, клавіатура вирізняється якісними PBT-кейкапами, м'якими лінійними перемикачами та зручним ПЗ Wootility, що дає змогу налаштовувати макроси, профілі та RGB-підсвічування. Однак у неї є мінуси: вона дротова, коштує 200 доларів і продається тільки партіями через офіційний сайт.

Плюси:

Гнучкі налаштування магнітних перемикачів

Просте і функціональне ПЗ

Якісна збірка і приємний звук натискання

Мінуси:

Тільки дротове підключення

Висока ціна

Незвичайний 80-відсотковий формат без деяких клавіш

Wooting 80HE (фото: Engadget)

G.Skill KM250 RGB

Якщо вам потрібна недорога, але гідна ігрова клавіатура, G.Skill KM250 RGB - чудовий вибір за 45 доларів. Вона оснащена PBT-кейкапами, гарячою заміною перемикачів, RGB-підсвічуванням, регульованими ніжками, знімним USB-C кабелем і навіть скроллером гучності. Компактний 65-відсотковий форм-фактор економить місце, але при цьому включає стрілочні клавіші.

Лінійні перемикачі Kailh Red забезпечують плавне натискання без зайвого шуму. ПЗ для налаштування клавіатури відсутнє, але зміна ефектів підсвічування доступна прямо з пристрою.

Звичайно, за цю ціну є компроміси: пластиковий корпус, більш порожній звук під час натискання клавіш і відсутність преміальних елементів на кшталт шумопоглинальної піни або попередньо змащених перемикачів. Однак для своєї вартості це чудовий варіант, який можна модернізувати.

Плюси:

Відмінне співвідношення ціни та якості

Гаряча заміна перемикачів

Зручний скроллер регулювання гучності

Гідні PBT-кейкапи

Мінуси:

Пластиковий корпус

Порожній звук при натисканнях

Клавіші відчуваються трохи жорсткими

G.Skill KM250 RGB (фото: Engadget)

SteelSeries Apex Pro TKL Wireless (Gen 3)

Якщо вам потрібна бездротова ігрова клавіатура без обмежень, SteelSeries Apex Pro TKL Wireless (Gen 3) - один із найкращих варіантів. Вона оснащена магнітними перемикачами Hall effect з регульованою чутливістю (0,1-4 мм), функцією швидкого повторного натискання і можливістю прив'язки декількох команд до однієї клавіші. Є навіть режим захисту від випадкових натискань, що зменшує ймовірність помилок у динамічних іграх.

Корпус з алюмінію і пластику забезпечує надійність, а двошарові PBT-кейкапи не збирають бруд. Підсвічування RGB має стильний вигляд, а в комплекті йде магнітний м'який упор для зап'ясть. Також є OLED-дисплей, який дає змогу змінювати налаштування без ПЗ, стежити за зарядом і навіть відображати статистику в іграх (наприклад, K/D у Counter-Strike 2). Підключення можливе через Bluetooth, 2.4GHz-донгл і USB-C.

Клавіатура чудово підходить не тільки для ігор, а й для друку. Перемикачі попередньо змащені, а звук при натисканні злегка приглушений за рахунок шумоізоляційної піни. Однак батарея тримає всього 37,5 годин, а ПЗ SteelSeries GG поступається конкурентам за зручністю.

Плюси:

Швидкі та настроювані магнітні перемикачі

Зручний OLED-дисплей

Приємні відчуття під час друку

Три варіанти підключення

Мінуси:

Висока ціна (270 доларів)

ПЗ не найзручніше

Середній час автономної роботи

SteelSeries Apex Pro TKL Wireless (Gen 3) (фото: Engadget)

Keychron V3 Max

Якщо вам не потрібен наднизький час відгуку, а просто потрібна хороша механічна клавіатура для ігор і роботи, зверніть увагу на Keychron V3 Max. За ціну трохи вище за 100 доларів ви отримаєте бездротове підключення, гарячу заміну перемикачів, двошарові PBT кейкапи і регулятор гучності.

Клавіатура оснащена перемикачами Gateron Jupiter (лінійні), Brown (тактильні) і Banana (більш тактильні), кожен з яких попередньо змазаний для приємного звучання і відчуття при наборі тексту.

Вона не володіє спеціальними аналоговими функціями, як у Wooting 80HE або SteelSeries Apex Pro, але для більшості користувачів буде досить швидкою і чуйною. RGB підсвічування регулюється прямо з клавіатури, а сам корпус виконаний із пластику, що робить її не найпреміальнішою, але цілком комфортною. У комплекті є два USB-адаптери (USB-C і USB-A).

Плюси:

Хороша ціна

Приємне відчуття під час набору тексту

Гаряча заміна перемикачів

Підтримка USB-C і USB-A для бездротового підключення

Регулятор гучності

Мінуси:

Пластиковий корпус

Легкий шум під час натискання великих клавіш

Кейкапи не пропускають світло для RGB підсвічування

Keychron V3 Max (фото: Engadget)

Lemokey P1 HE

Lemokey P1 HE - це бездротова клавіатура з Hall effect перемикачами та 75-відсотковою розкладкою. Вона має відмінну якість збірки і комфортне відчуття під час набору тексту, перевершуючи багато інших моделей. Повністю металевий корпус не прогинається, а магнітні перемикачі з попереднім змащенням створюють відчуття пружних клавіш. Клавіатура підтримує налаштування точки активації, швидкі тригери і можливість призначати кілька команд на одну клавішу.

Однак, незважаючи на чудове апаратне забезпечення, програмне забезпечення Keychron Launcher потребує доопрацювання: воно не розпізнає клавіатуру під час під'єднання через кабель, налаштування профілів не таке зручне, а RGB підсвічування не може бути призначене на різні профілі.

Плюси:

Відмінна якість збірки

Приємне відчуття під час набору тексту

Універсальні магнітні перемикачі

Мінуси:

Програмне забезпечення потребує доопрацювання

Lemokey P1 HE (фото: Engadget)

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