12 причин, почему iPhone 17 станет вашим следующим телефоном для покупки в 2025 году

Дорожная карта разработки iPhone у Apple распланирована на несколько лет вперед, и компания одновременно работает с поставщиками над несколькими поколениями устройств. Именно поэтому слухи о будущих функциях иногда появляются задолго до их выхода. Серия iPhone 17, которая ожидается в сентябре 2025 года, уже вызывает интерес.

Про 12 причин, почему стоит подождать iPhone 17 в следующем году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

iPhone 17 "Air"

iPhone 17 Plus?

По сообщениям The Information, Apple планирует выпустить совершенно новую модель iPhone 17 со "значительно более тонким" дизайном. Устройство, которое может называться "iPhone 17 Air", предположительно будет иметь "серьезный редизайн", который может включать одну заднюю камеру, расположенную в верхней центральной части устройства, а также более узкий Dynamic Island, по словам аналитика Apple Минг-Чи Куо.

Однако один из слухов утверждает, что аккумулятор будет толщиной около 6 мм, что означает, что само устройство будет толще. Самым тонким iPhone от Apple был iPhone 6 толщиной 6,9 мм. Получается, что iPhone 17 "Air" может быть не намного тоньше, чем флагман 2014 года.

По слухам, устройство будет иметь размер экрана 6,5 дюйма и может заменить модель iPhone 17 Plus, но это не подтверждено. Другие потенциальные функции включают алюминиевый корпус, чип A19, разработанный Apple модем 5G и улучшенную фронтальную камеру.

Новый полностью алюминиевый дизайн

Все модели iPhone 17

По сообщениям, Apple планирует вернуть все свои устройства к алюминию с линейкой iPhone 17. Две флагманские модели iPhone 17 Pro ознаменуют возвращение алюминиевых рамок к высококлассным iPhone впервые с тех пор, как Apple начала различать модели Pro и не Pro.

В последние годы алюминиевые рамки были зарезервированы для более дешевых устройств, таких как iPhone SE и iPhone 16, в то время как премиальные модели оснащались стальными рамами до iPhone 15 Pro, который представил титановый корпус в качестве серьезного обновления.

Этот сдвиг в материалах для линейки iPhone 17 сигнализирует об унифицированном подходе, при этом алюминиевые рамки должны вернуться ко всему диапазону устройств.

Прямоугольный блок камер

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max

По слухам, модели ‌iPhone 17‌ Pro будут оснащены новым дизайном задней панели, сочетающим алюминий и стекло. Верхняя половина будет алюминиевой, с "прямоугольным блоком камер" из алюминия вместо традиционного 3D-стекла. Нижняя половина останется стеклянной для обеспечения беспроводной зарядки.

Хотя Apple использовала стеклянную заднюю панель с iPhone 8 и iPhone X в 2017 году, более ранние модели iPhone, за исключением iPhone 3G, iPhone 3GS и iPhone 5C, имели алюминиевые задние панели.

Кроме того, по сообщениям, алюминиевый блок камеры на ‌iPhone 17‌ Pro будет больше, чем в предыдущих моделях.

Новые размеры дисплея

iPhone 17 и iPhone 17 Plus

В этом году iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получили увеличенные размеры дисплеев: с 6,12 и 6,69 дюйма до 6,27 и 6,86 дюйма соответственно.

В 2025 году Apple, как ожидается, также увеличит размер дисплея стандартной модели iPhone до 6,27 дюйма, а эквивалентная модель "iPhone 17 Plus" (предварительно называемая "iPhone 17 Air") может получить совершенно новые размеры дисплея.

120 Гц ProMotion (постоянно включенный дисплей)

iPhone 17 и iPhone 17 Plus

Apple планирует расширить поддержку технологии ProMotion на все модели iPhone в 2025 году, позволяя всем устройствам повышать частоту обновления до 120 Гц для более плавной прокрутки и видео при необходимости. Ранее эта функция была доступна только в "Pro"-моделях.

Примечательно, что ProMotion также позволит дисплею iPhone 17 и iPhone 17 "Air" снижать частоту обновления до 1 Гц, что сделает возможным функцию постоянно включенного экрана (Always-on Display). Это позволит отображать часы, виджеты, уведомления и обои экрана блокировки даже в заблокированном состоянии устройства.

Чип Wi-Fi 7, разработанный Apple

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max

Премиальные модели Apple 2025 года, как ожидается, будут оснащены чипом Wi-Fi 7, разработанным компанией. Поддержка Wi-Fi 7 позволит "Pro"-моделям одновременно отправлять и получать данные через диапазоны 2.4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц с совместимым маршрутизатором, обеспечивая более высокую скорость Wi-Fi, меньшую задержку и более стабильное соединение.

Этот чип также позволит Apple уменьшить зависимость от внешних поставщиков, таких как Broadcom, который в настоящее время поставляет комбинированный чип Wi-Fi и Bluetooth для iPhone.

48-мегапиксельный телеобъектив

iPhone 17 Pro Max

Ожидается, что обновленный 48-мегапиксельный телеобъектив на крупнейшей премиальной модели Apple будет оптимизирован для использования с гарнитурой Vision Pro.

Таким образом, "Pro Max" 2025 года станет первым iPhone, оснащенным задней камерой, полностью состоящей из 48-мегапиксельных объективов. Это позволит захватывать еще больше деталей в фотографиях.

24-мегапиксельная фронтальная камера

Все модели iPhone 17

Согласно слухам, линейка iPhone 17 будет оснащена 24-мегапиксельной фронтальной камерой с шестиэлементным объективом. У моделей iPhone 14 и 15 разрешение фронтальной камеры составляет 12 Мп с пятиэлементным пластиковым объективом, а линейка iPhone 16 использует ту же аппаратную платформу.

Переход на 24 Мп в iPhone 17 позволит сохранять высокое качество фотографий при их обрезке или увеличении, а также фиксировать более тонкие детали благодаря увеличенному количеству пикселей. Шестиэлементный объектив должен также незначительно улучшить качество изображения.

Антибликовый и устойчивый к царапинам дисплей

Все модели iPhone 17

Согласно слухам, iPhone 17 будет оснащен антибликовым дисплеем, более устойчивым к царапинам, чем Ceramic Shield, использующийся в моделях iPhone 15. При этом Pro-модели iPhone 16 уже имеют Ceramic Shield последнего поколения с усовершенствованной формулой, которая вдвое прочнее стекла любого другого смартфона.

Внешнее стекло iPhone 17 якобы получит "сверхпрочное антибликовое покрытие", которое будет "более устойчивым к царапинам". Пока неясно, планирует ли Apple использовать Gorilla Glass Armor, который Samsung применяет в Galaxy S24 Ultra, но описание новой технологии Corning совпадает с появившимися слухами.

Больше памяти

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max

Как минимум одна из моделей линейки iPhone 17 будет оснащена 12 ГБ оперативной памяти. Джефф Пу из инвестиционной компании Haitong утверждает, что обе модели Pro получат увеличенный объем ОЗУ, в то время как аналитик Apple Мин-Чи Куо считает, что только iPhone 17 Pro Max будет иметь 12 ГБ.

Другой надежный источник утверждает, что все модели iPhone 17 будут оснащены 12 ГБ оперативной памяти. Для сравнения: стандартные iPhone 15 и iPhone 15 Plus имеют 6 ГБ ОЗУ, модели iPhone 15 Pro - 8 ГБ, а все модели iPhone 16 также оснащены 8 ГБ.

Увеличение объема памяти позволит улучшить многозадачность и предоставит дополнительные ресурсы для функций искусственного интеллекта Apple, которым требуется значительный объем памяти для работы языковых моделей.

Уменьшенный Dynamic Island

iPhone 17 Pro Max

Самый продвинутый iPhone 2025 года будет оснащен значительно более узким Dynamic Island благодаря использованию меньшего "метаобъектива" для системы Face ID, сообщает Джефф Пу из Haitong.

В отличие от традиционных камер с изогнутыми линзами, которые перенаправляют свет на сенсор изображения, метаобъектив представляет собой тонкую и плоскую линзу с микроскопическими узорами, которые более точно фокусируют свет. Если эта технология приведет к уменьшению Dynamic Island, это будет первым изменением данной функции с момента ее дебюта в iPhone 14 Pro в 2022 году.

Процессор A19

Все модели iPhone 17

Apple обычно ежегодно обновляет iPhone, внедряя более быстрые и энергоэффективные чипы. Хотя в линейке iPhone 17 не ожидается использование чипов следующего поколения от TSMC с 2-нанометровым техпроцессом, технология чипа A19, вероятно, будет основана на усовершенствованном 3-нанометровом процессе.

Ожидается, что iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получат чип A19 Pro, а модели iPhone 17 и iPhone 17 Air будут оснащены стандартным чипом A19. TSMC работает над процессом N3P, массовое производство которого должно начаться в конце 2024 года. Это именно та технология, которая, как предполагается, будет использоваться в линейке iPhone 17.

Чипы N3P предлагают повышенную эффективность, производительность и увеличенную плотность транзисторов по сравнению с ранними версиями 3-нм чипов.