Ужас наяву. Подборка фильмов о похищениях, основанных на реальных событиях

Похищение - это одна из самых ужасных реальностей, с которыми может столкнуться человек. Такие события часто становятся предметом обсуждений в обществе и вдохновляют кинематографистов на создание мощных и увлекательных лент.

В этой подборке РБК-Украина (проект Styler) собрало фильмы, основанные на реальных похищениях, которые не только поражают своей драматургией, но и заставляют задуматься об устойчивости человеческого духа и борьбе за свободу.

Альфа Дог, 2006

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю о молодых людях, оказывающихся в мире преступности и насилии. Сюжет сосредотачивается на Джонне, безработном новолунии, который становится частью криминальной группы, занимающейся наркотиками. Когда долги Джонни перед наркоторговцем растут, он решает угнать молодого парня по имени Зек, чтобы получить выкуп.

Однако ситуация выходит из-под контроля, и похищение превращается в заканчивающуюся убийством трагедию.

Американское преступление, 2007

Фильм рассказывает об ужасающих преступлениях, произошедших в середине 1960-х годов. Центральной фигурой является 16-летняя девушка Кэтлин, которая вместе со своей сестрой попадает в дом матери-одиночки Гермионы. Сначала женщина обещает девушкам убежище, но вскоре начинает их жестоко издеваться.

Лента подробно показывает, как Гермиона и ее дети систематически издеваются над Кэтлином, нанося ей физические и психологические травмы.

Рабство, 2007

Историческая драма, рассказывающая об ужасающих условиях жизни рабов на плантациях в США в 19 веке. Сюжет сосредотачивается на жизни молодого афроамериканца Селвена, попадающего в плен и становящегося рабом. Он переживает многочисленные издевательства и несправедливости, пытаясь выжить в условиях жестокого рабства.

Подмена, 2008

Сюжет фильма разворачивается вокруг матери по имени Кристин Коллинз (исполняет роль Анджелина Джоли), которая в 1928 году в Лос-Анджелесе ищет своего пропавшего сына. Когда через несколько месяцев ее сына находят, она испытывает огромную радость, но вскоре обнаруживает, что мальчик, которого ей вернули, не ее сын.

Кристин пытается доказать, что ее сын остался в розыске, и сталкивается с безответственной полицией и системой, пытающейся покончить с ее борьбой. Фильм освещает темы материнской любви, неверности власти и борьбе за справедливость.

Он заставляет задуматься о том, что готова сделать мать ради своего ребенка и о системных злоупотреблениях, которые могут помешать правде.

3096 дней, 2013

Фильм рассказывает историю австрийской девушки Ники Феррер, которая была похищена в 1998 году, когда ей было всего 10 лет. Ники попадает в руки 35-летнего мужчины, удерживающего ее в изоляции в подвале своего дома в течение 8 лет.

Сюжет фильма фокусируется на борьбе за выживание в условиях жестокого насилия и психологического террора. Девушке удается найти в себе силы, чтобы убежать от своего похитителя, и лента показывает не только ее страдания, но и чрезвычайную стойкость духа.

Комната, 2015

Эмоциональная драма, основанная на одноименном романе Эммы Доногью. Сюжет рассказывает о молодой женщине по имени Ма, которая вместе с пятилетним сыном Джеком живет в замкнутом пространстве – комнате, где они содержатся похитителем в течение семи лет.

Действие фильма охватывает их жизнь в комнате, а также после бегства из нее, когда они пытаются адаптироваться к миру вне четырех стен. Ма борется с травмой, которую они получили, пытаясь дать Джеку возможность понять окружающую реальность.

Кливлендские пленницы, 2015

Фильм рассказывает историю трех женщин - Мишель, Аманду и Джинни, которые были похищены и содержались в плену мужчиной по имени Ариэль Кастро в Кливленде, Огайо.

Сюжет охватывает не только их страдания во время угона, но и их борьбу за выживание и попытки побега. Параллельно показывается, как женщины пытаются сберечь надежду и взаимоподдержку в условиях жестокого насилия и изоляции.

Все деньги мира, 2017

Это реальная история похищения сына одного из богатейших людей мира, Джона Пола Гетти III, в 1973 году. Он отказывается платить выкуп, несмотря на требования похитителей, требующих 17 миллионов долларов.

Мать парня, Гейл, пытается найти способы, чтобы собрать деньги и спасти своего сына, и обращается к Гетти за помощью. Картина показывает сложную динамику между Гейлом и Гетти, а также давление и опасность, с которыми сталкиваются все участники этой драматической ситуации.