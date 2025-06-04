Блогерша Верба поделилась честными фото после "пластики" груди: "Это был ужас"
На днях известная украинская блогерша-миллионица Юлия Верба сообщила, что сделала пластическую операцию на груди и столкнулась с осложнениями. Теперь она опубликовала честные фото и рассказала, что проблемы на этом не закончились.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал 22-летней девушки.
"Первые три дня после операции мне казались вечными, самыми болезненными в жизни. Обезболивающее не помогает, тошнит, встать с постели сама не могу. Боже, это был ужас", - поделилась с подписчиками Юля.
Также она показала, как она выглядела в те дни.
Верба показала фото после "пластики" на груди (фото: Telegram / YULIA VERBYNETS)
Также блогерша отметила, что из-за осложнений ей делали еще одну операцию.
"Я еще до конца историю с грудью недорассказала. (Спойлер - была еще одна операция из-за осложнений) Но сегодня утром встала и снова осложнение пошло", - отметила Верба.
Блогерша Верба рассказала про осложнения (фото: Telegram / YULIA VERBYNETS)
Девушка переживает, что ей, возможно, нужно будет делать еще одну операцию - третью по счету.
"Если сейчас будет еще третья операция, буду плакать", - честно поделилась с фолловерами Юля.
Также она отметила, что сегодня утром она снова обнаружила, что что-то не так с одной грудью.
"Как я проснулась сегодня. И снова спойлер - уже так было две недели назад. Мне снова делали наркоз и что-то там чистили. Я так надеялась, что такое уже не повторится", - рассказала она.
Верба показала фото осложнений через месяц после операции (фото: Telegram / YULIA VERBYNETS)
Напомним, блогерша решилась на пластическую операцию после рождения ребенка и кормления грудью. Девушка, которая с юности могла похвастаться 4-м размером, после похудения и завершения грудного вскармливания обнаружила, что грудь потеряла форму и буквально "упала".
Кто такая Юля Верба
Настоящее имя блогерши Юлия Вербинец, она родом из Ивано-Франковска.
С 2017 года активно ведет Instagram, в 2019-м ее назвали "лучшим лайфстайл-блогером" по версии платформы Blogger Zone. Также неоднократно попадала в различные рейтинги по версии журнала "Фокус".
Девушка зарабатывает в своем блоге на рекламе. Она часто демонстрирует различную одежду, обувь, косметику и аксессуары.
Также она не стесняется показывать в блоге личную жизнь.
Долгое время девушка была в отношениях с блогером Денисом Притулой, который дарил ей роскошные букеты роз, а также драгоценности. Однако с ним блогерша рассталась в мае 2023 года.
А уже в октябре 2023 года Юля рассказала о помолвке с новым избранником по имени Константин. Летом 2024 года Верба объявила, что они ждут ребенка.
В сентябре 2024 года Верба впервые стала мамой. У нее родилась дочка, которую она назвала необычным именем Роза. Впрочем, замуж за отца своего ребенка блогерша пока что не собирается.
Юля Верба cо своим возлюбленным и дочкой (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)
Вас также может заинтересовать
- Юля Верба попала в больницу из-за дорогого кольца Cartier
- Елена Тополя впервые рассказала про "пластику" груди
- Алла Волкова призналась, почему хочет уменьшить грудь и какие уколы красоты делает.