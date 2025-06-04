Блогерша Верба поделилась честными фото после "пластики" груди: "Это был ужас"

На днях известная украинская блогерша-миллионица Юлия Верба сообщила, что сделала пластическую операцию на груди и столкнулась с осложнениями. Теперь она опубликовала честные фото и рассказала, что проблемы на этом не закончились.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал 22-летней девушки.

"Первые три дня после операции мне казались вечными, самыми болезненными в жизни. Обезболивающее не помогает, тошнит, встать с постели сама не могу. Боже, это был ужас", - поделилась с подписчиками Юля.

Также она показала, как она выглядела в те дни.

Верба показала фото после "пластики" на груди (фото: Telegram / YULIA VERBYNETS)

Также блогерша отметила, что из-за осложнений ей делали еще одну операцию.

"Я еще до конца историю с грудью недорассказала. (Спойлер - была еще одна операция из-за осложнений) Но сегодня утром встала и снова осложнение пошло", - отметила Верба.

Блогерша Верба рассказала про осложнения (фото: Telegram / YULIA VERBYNETS)

Девушка переживает, что ей, возможно, нужно будет делать еще одну операцию - третью по счету.

"Если сейчас будет еще третья операция, буду плакать", - честно поделилась с фолловерами Юля.

Также она отметила, что сегодня утром она снова обнаружила, что что-то не так с одной грудью.

"Как я проснулась сегодня. И снова спойлер - уже так было две недели назад. Мне снова делали наркоз и что-то там чистили. Я так надеялась, что такое уже не повторится", - рассказала она.

Верба показала фото осложнений через месяц после операции (фото: Telegram / YULIA VERBYNETS)

Напомним, блогерша решилась на пластическую операцию после рождения ребенка и кормления грудью. Девушка, которая с юности могла похвастаться 4-м размером, после похудения и завершения грудного вскармливания обнаружила, что грудь потеряла форму и буквально "упала".

Кто такая Юля Верба

Настоящее имя блогерши Юлия Вербинец, она родом из Ивано-Франковска.

С 2017 года активно ведет Instagram, в 2019-м ее назвали "лучшим лайфстайл-блогером" по версии платформы Blogger Zone. Также неоднократно попадала в различные рейтинги по версии журнала "Фокус".

Девушка зарабатывает в своем блоге на рекламе. Она часто демонстрирует различную одежду, обувь, косметику и аксессуары.

Также она не стесняется показывать в блоге личную жизнь.

Долгое время девушка была в отношениях с блогером Денисом Притулой, который дарил ей роскошные букеты роз, а также драгоценности. Однако с ним блогерша рассталась в мае 2023 года.

А уже в октябре 2023 года Юля рассказала о помолвке с новым избранником по имени Константин. Летом 2024 года Верба объявила, что они ждут ребенка.

В сентябре 2024 года Верба впервые стала мамой. У нее родилась дочка, которую она назвала необычным именем Роза. Впрочем, замуж за отца своего ребенка блогерша пока что не собирается.

Юля Верба cо своим возлюбленным и дочкой (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)