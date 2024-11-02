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Сказала "нет": дочь Поляковой объяснила, почему не согласилась выйти замуж за любимого

Суббота 02 ноября 2024 11:52
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Сказала "нет": дочь Поляковой объяснила, почему не согласилась выйти замуж за любимого Маша Полякова (фото: instagram.com/marypoppers1)
Автор: Любовь Блажко

Маша Полякова, старшая дочь Оли Поляковой, которая ранее высказалась об отношениях с бойфрендом, на этот раз озвучила другие детали личной жизни. Так, девушка призналась, что любимый звал ее замуж, однако она отказала.

Об этом девушка рассказала во время разговора с Алексеем Сухановым, и РБК-Украина (проект Styler) пишет об этом подробнее.

Маша Полякова не приняла предложение любимого

Звезда отметила, что пока не готова становиться женой, поскольку хочет сосредоточиться на развитии карьеры и учебе.

"Мой парень недавно звал меня замуж, но я сказала "нет", потому что я сейчас переезжаю в Америку, и это мое дело. Может я хочу быть мамой на кухне, все для мужчины и детей, но я знаю, что этого не смогу сделать", - сказала Мария.

Также Полякова-младшая рассказала, что выросла с мыслью о том, что на мужчину не всегда можно рассчитывать, и нужно всегда иметь что-то в своем кармане. Девушка надеется, что расстояние не разрушит ее отношения с избранником.

"Я свидетель того, что мама постоянно на работе, но они доверяют друг другу. Я хочу такого же в своих отношениях, что даже когда я буду в другой стране мой партнер доверял бы мне, а я ему", - пояснила она.

Сказала &quot;нет&quot;: дочь Поляковой объяснила, почему не согласилась выйти замуж за любимогоСказала &quot;нет&quot;: дочь Поляковой объяснила, почему не согласилась выйти замуж за любимогоскриншоты из интервью

Машу, как известно, отчислили из музыкального университета в Беркли, США. Девушка не приехала туда вовремя на фоне проблем со здоровьем, и поэтому ей аннулировали студенческую визу и не пустили в страну.

Однако она не оставила планов учиться в этом вузе, а потому уже через несколько месяцев планирует отправиться туда, чтобы поступить на следующий курс. В Киеве Маша учится на композитора в Национальной музыкальной академии имени Чайковского.

Со своим любимым она вместе уже около 8 месяцев. Несколько месяцев назад они стали жить вместе.

Сказала &quot;нет&quot;: дочь Поляковой объяснила, почему не согласилась выйти замуж за любимогоМаша Полякова со своим любимым (скриншот)

Ранее Маша Полякова рассекретила, чем зарабатывает на жизнь и сколько денег тратит в месяц.

Кроме того, дочь Поляковой шокировала, как училась целоваться на маме.

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