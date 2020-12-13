50% продаваного алкоголю в Україні - фальсифікат: як відрізнити підробку

В Україні продають фальсифікований алкоголь (ілюстративне фото: freepik.com)

В Україні до новорічних свят знову активізувалися шахраї, які намагаються заробити на фальсифікованому алкоголі. Як купити якісний напій і не труїтися в гонитві за знижками – розповідає керівник відділу тестувань Центру експертиз ТЕСТ Ніна Кальдий.

За даними експерта, більшість фальсифікату зустрічається в дрібних магазинах, кафе, на ринках і в інтернеті. Великі супермаркети та мережеві магазини співпрацюють з виробниками прямо. Про це фахівець розповіла в коментарі OBOZREVATEL.

"Трагічні випадки, які зустрічаються після вживання неякісного алкоголю, всі пов'язані з продажем "з рук", в маленьких магазинах. Потрібно бути дуже обережними, купуючи продукцію в інтернеті. Найчастіше на сайтах таких магазинів немає ніяких даних, крім контактного номера телефону", – розповідає керівник лабораторії.

У супермаркетах же порушення, які вдалося виявити центру експертиз, незначні: не вказують всі найменування сортів винограду у винах, не витримують технологію приготування коньяку і т. п.

Директор "Союзу споживачів України" Максим Несміянов також упевнений: великі порушення є в якості алкоголю з інтернету, ринків і дрібних магазинів. За оцінками експертів, там знаходиться до 50% неякісного спиртного. Фальсифікат набагато більш небезпечний, ніж сертифікований алкоголь. Неякісні спиртні напої щорічно забирають життя десятків українців. Часто замість етанолу в підроблене спиртне додають метанол, який неминуче призводить до отруєння.

Тому фахівці радять купувати алкогольні напої лише у великих торгових мережах. Найчастіше такі магазини працюють з виробниками напряму і видають чек на покупку. Крім того, іноді маркером якості є ціна товару.

Експерти підкреслюють, що надмірне споживання навіть якісного сертифікованого алкоголю шкідливе для здоров'я.

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