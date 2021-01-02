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Як відрізнити натуральне м'ясо від накачаного хімією за 30 секунд: простий спосіб

Субота 02 січня 2021 12:22
Як відрізнити натуральне м'ясо від накачаного хімією за 30 секунд: простий спосіб
М'ясо на свіжість можна перевірити прямо в магазині (фото: РБК-Україна)
Автор: Styler

Як купити натуральне та свіже м'ясо в магазині? Цим питанням задаються багато українців. Адже часто багатьом з нас траплялася обколота "хімією" підробка. І це незважаючи на те, що товар начебто був "природного" кольору, нормального забарвлення і форми.

Однак існує все ж простий, хоча і, по правді кажучи, екзотичний спосіб, який допоможе вам всього за півхвилини перевірити натуральність свинини, яловичини або баранини. Більше того, зробити це можна не відходячи від прилавка.

Спосіб перевірки м'яса на натуральність

Для початку, пише ресурс "Еда и не только", перед походом до супермаркету потрібно захопити з собою шматочок фольги розміром плюс-мінус 10 на 10 см і зубочистку. В магазині попросіть продавця відрізати маленький шматочок від шматка м'яса. Надіньте його на зубочистку і тримаєте над фольгою. Цей шматочок м'яса потрібно... підпалити.

Якщо натуральне м'ясо, то воно через 15 секунд воно стане підгоряти з країв. Крім того, з'явиться легкий димок і характерний запах шашлику.

А от від "хімічного" м'яса не буде віяти шашликом - воно буде пахнути антибіотиками і іншою гидотою. Більше того, з такого маючого гарний товарний вигляд лише завдяки хімічним добавкам м'яса обов'язково при горінні буде виділятися сік темного кольору, також воно буде пузиритися і навіть трохи пінитися.

Як відрізнити натуральне м'ясо від накачаного хімією за 30 секунд: простий спосіб

Як відрізнити натуральне м'ясо від накачаного хімією за 30 секунд: простий спосіб

Як відрізнити натуральне м'ясо від накачаного хімією за 30 секунд: простий спосіб

Як вибрати м'ясо без хімії (фото: zen.yandex.ru/eda_i_ya)

Весь цей процес займе приблизно 30 секунд. За цей час ви зможете зрозуміти: перед вами натуральне м'ясо чи хімічний "муляж".

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