Украинские стартапы покорили Европу

На конференции Demo Day by Kyiv Tech Hub, организованной командой проекта Polish-Russian Startup Bridge в Варшаве, четыре украинских стартапа выдвинулись как победители.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание Speka, посвященное медиа и коммуникациям.
Ранее мероприятие проводилось в Киеве, но второй год подряд в связи с обстоятельствами, связанными с полномасштабным вторжением России в Украину, он проходит в Варшаве на территории Варшавской фондовой биржи (GPW).
На Demo Day by Kyiv Tech Hub украинские стартапы представили свои инновационные проекты перед польскими и международными инвесторами, акселераторами и другими участниками стартап-экосистемы Польши и ЕС.
Spendbase
Это платформа на основе искусственного интеллекта, позволяющая компаниям оптимизировать расходы на SaaS (программное обеспечение как услуга), облачное хранилище и корпоративные карты.
Заняли первое место, получив денежный приз в размере 15 тыс. злотых от Фонда Сотрудничества.
InputSoft
Это веб-платформа для управления деятельностью аэропортов и авиакомпаний: помогает оптимизировать ресурсы, снизить расходы, собирать и анализировать данные о всех процессах при обслуживании самолетов и пассажиров в аэропортах.
Платформа заняла второе место, получив денежный приз в размере 10 тыс. злотых от ICU Ventures.
Pleso therapy
Платформа для поиска психотерапевтов онлайн, работающая в Украине, недавно запустившаяся в Польше. Кроме платных сеансов, оказывает социальную помощь.
Заняла третье место, получив денежный приз в размере 5 тыс. злотых от Capital Kinetics.
AR Platform
Cоздала платформу для решения проблемы нижних конечностей, вызванной диабетом.
Она заняла четвертое место и получила приз в размере 20 тыс. злотых на услуги по маркетингу и разработке продукта от DigiWay Media.
Эти стартапы представили не только свои идеи, но и потенциальные возможности сотрудничества и развития украинского технологического рынка в Европе.
Playmanity разрабатывает продукт, который стремится изменить существующую бизнес-модель разработки видеоигр.
PGBLDR разработала механизм генерации веб-страниц и рекламных кампаний в сети B2B и B2C клиентов.
Vacuum Gravity Energy разрабатывает мобильное решение в секторе зеленой энергетики, позволяющее превращать колебания атмосферного давления в полезный электрический ток.
Capsula предоставляет решение, которое превращает телефон в личного стилиста.
GrainMole - решение для контроля атмосферных условий хранения и транспортировки зерна.
FinOK - решение для управления финансовыми потоками для стартапов и малых и средних предприятий.
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