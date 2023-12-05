4 українські стартапи перемогли у Польщі на Demo Day by Kyiv Tech Hub 2023

На конференції Demo Day by Kyiv Tech Hub, організованої командою проекту Polish-Ukrainian Startup Bridge у Варшаві, чотири українські стартапи висунулися як переможці.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на онлайн-видання Speka, яке присвячене медіа та комунікаціям.
Раніше захід проводився у Києві, але другий рік поспіль у зв'язку з обставинами, пов'язаними з повномасштабним вторгненням Росії до України, він проходить у Варшаві на території Варшавської фондової біржі (GPW).
На Demo Day by Kyiv Tech Hub українські стартапи представили свої інноваційні проекти перед польськими та міжнародними інвесторами, акселераторами та іншими учасниками стартап-екосистеми Польщі та ЄС.
Spendbase
Це платформа на базі штучного інтелекту, яка дозволяє компаніям оптимізувати витрати на SaaS (програмне забезпечення як послуга), хмарне сховище та корпоративні картки.
Зайняли перше місце, отримавши грошовий приз у розмірі 15 тис. злотих від Фундації Фонду Співпраці.
InputSoft
Це веб-платформа для управління діяльністю аеропортів та авіакомпаній: допомагає оптимізувати ресурси, знизити витрати, збирати та аналізувати дані про всі процеси під час обслуговування літаків та пасажирів в аеропортах.
Платформа посіла друге місце, отримавши грошовий приз у розмірі 10 тис. злотих від ICU Ventures.
Pleso therapy
Платформа для пошуку психотерапевтів онлайн, що працює в Україні та нещодавно запустилася в Польщі. Окрім платних сеансів надає соціальну допомогу.
Посіла третє місце, отримавши грошовий приз у розмірі 5 тис. злотих від Capital Kinetics.
AR Platform
Cтворила платформу для розв'язання проблеми нижніх кінцівок, викликаної діабетом.
Вонапосіла четверте місце та отримала приз у розмірі 20 тис. злотих на послуги з маркетингу та розробки продукту від DigiWay Media.
Ці стартапи представили не лише свої ідеї, а й потенційні можливості для співпраці та розвитку українського технологічного ринку в Європі.
Playmanity розробляє продукт, який має на меті змінити існуючу бізнес-модель розробки відеоігор.
PGBLDR розробила механізм генерації веб-сторінок і рекламних кампаній у мережі для B2B та B2C клієнтів.
Vacuum Gravity Energy розробляє мобільне рішення в секторі зеленої енергетики, яке дозволяє перетворювати коливання атмосферного тиску в корисний електричний струм.
Capsula надає рішення, яке перетворює телефон на особистого стиліста.
GrainMole - рішення для контролю атмосферних умов зберігання та транспортування зерна.
FinOK - рішення для управління фінансовими потоками для стартапів та малих і середніх підприємств.
Раніше ми писали про найкращі українські стартапи, які підкорили світ і змінили життя людей назавжди.
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