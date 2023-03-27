Под угрозой каждый: 4 совета от психологов, которые помогут избежать выгорания

Во время войны человеку становится труднее выполнять любую работу, даже если раньше он с легкостью с ней справлялся. Постоянный стресс накапливается и истощает организм. Это отражается на качестве работы. Человек не способен вовремя выполнить задание или допускает ошибки, а это еще больше загоняет его в тупик.

О том, как избежать выгорания, поделились на странице Postbellum Ukraine в Instagram . Список советов создали Центр демократии и верховенства права и Андрей Сидоренко, соучредитель Центра психического здоровья "БрейнКульт".

Выставляйте приоритеты

Контроль энергоэффективности является ключом для улучшения работоспособности и предотвращения выгорания. Разграничивайте дела, на которые можно повлиять, от тех, которые невозможно изменить. Концентрируйтесь на первых и отвлекитесь от вторых.

Сортируйте задачи по уровню срочности. Фокусируйтесь на тех, кто нуждается в немедленном решении. Затем переходите к менее важным делам.

Обращайтесь к психотерапевтам

Если вы чувствуете, что не можете самостоятельно справиться со стрессом и выгоранием на работе, не стесняйтесь обратиться к психотерапевтам. Каждый человек имеет свой уровень стрессоустойчивости, который зависит от многих факторов, таких как опыт, наличие психологических травм, личностные качества и среда.

Не погружайтесь в проблемы слишком глубоко

Слишком сильное погружение в свои проблемы может быстро привести к профессиональному выгоранию на работе. Но есть несколько простых и эффективных способов предотвратить это:

Установите время для получения новостей.

Укажите приблизительный лимит времени для обсуждения проблем в команде.

Если вам не удается сосредоточиться на работе, позвольте себе на время утонуть в своих проблемах.

Учитывайте свои биологические ритмы

Учитывайте свой хронотип и работайте в те часы, когда ваш мозг готов обработать самые большие объемы информации.

Хотя классическая классификация хронотипов, составленная Гюнтером Гильдебрандтом, разделяет людей на утренние (жаворонки), дневные (голуби) и вечерние (совы) хронотипи, большинство относится к смешанным хронотипам.

Учитывайте ваши личные наклонности, чтобы улучшить рабочую эффективность и предотвратить профессиональное выгорание.

Также попробуйте откалибровать ожидания и требования к себе и членам команды. Определите насколько рабочие цели соответствуют имеющимся возможностям. После этого - проанализируйте наличие жизненного пространства вне работы и пути получения большего удовольствия от ежедневной деятельности.