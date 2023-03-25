5 психологических убеждений, которые разрушают нашу жизнь и отношения

Психологические установки формируют наше поведение и образ жизни. Именно они определяют, как мы будем строить свои отношения с другими, или избегать этого. Некоторые убеждения способны разрушить нашу жизнь.

О 5 психологических схемах, которые портят наши отношения и жизнь, рассказал психолог Александр Кучеренко на своей странице в Instagram .

Что такое психологическая схема или убеждение

"Это искаженный способ восприятия себя, других людей или мира в целом, что приводит к эмоциональным страданиям и вызывает такие эмоции, как печаль, разочарование, одиночество, бессилие, страх и другие. Человек всячески пытается справиться со схемой, но это, к сожалению, только приводит к еще большему количеству страданий", - объясняет эксперт.

Кучеренко приводит 5 из 18 схем, разрушающих нашу жизнь и отношения с другими людьми.

Брошенность

Человек по этой схеме верит, что его бросят и он будет одинок. Он уверен, что отношения с другими нестабильны и ненадежны. В любой момент что-то может произойти и он потеряет близкого человека. Что бы он ни делал, он будет брошен. Чем более близки отношения с человеком, тем сильнее активируется схема и тем более неприятные эмоции она вызывает.

Недоверие

Человек по этой схеме думает, что другие представляют опасность для него, думает, что ему точно причинят вред. Он верит, если не будет настороже все время, то люди обязательно будут использовать его, врать, манипулировать, изменять, унижать, наносить вред.

Эмоциональная депривация

Человек по этой схеме уверен, что его эмоции не важны для других. Он убежден, что его потребности в близости, заботе, внимании и теплом отношении не могут быть удовлетворены другими людьми. Такому человеку может быть трудно ощутить подлинную близость с другими.

Дефективность

Человек по этой схеме верит, что с ним что-то не так, он плохой, "бракованный" - и он не может это изменить, а только скрыть. Он уверен, что то, чем кем он есть на самом деле, не заслуживает принятия другими людьми.

Также он верит, что следует другим узнать о том, кто он на самом деле, от него сразу же отстранятся. Часто такой человек будет застенчивым, а также очень уязвимым к критике и отстранению со стороны других.

Социальная изоляция

Человек по этой схеме верит, что он отдельно от других, не похож на них. Он нигде не может почувствовать себя "своим". Также он чувствует, что не принадлежит ни к одной из групп, он изолирован и считает, что не существует группы людей, к которой он мог бы по-настоящему принадлежать.

Откуда у нас появляются эти схемы

Схемы возникают у человека в детстве вследствие неудовлетворенных родителями одной или более потребностей ребенка. Вот основные потребности:

Потребность в безопасной привязанности, безопасности, понимании и принятии (именно она не была удовлетворена в случае социальной изоляции);

потребность в автономии, компетентности и ощущении собственной идентичности;

Потребность свободно выражать чувства, эмоции, переживания и потребности

Потребность в спонтанности и игре;

Потребность в реалистических границах и самоконтроле;

Также иногда схемы могут возникнуть или их влияние на жизнь может усилиться и во взрослом возрасте вследствие событий, вызвавших большое количество эмоциональной боли.

Психотерапия помогает изменить свои убеждения и избавиться от схем, которые портят жизнь.