Не только бодрит: косметолог назвала напиток, влияющий на молодость и состояние кожи

Кофе может влиять не только на бодрость, но и на состояние кожи. Напиток может уменьшать количество сыпи, но при чрезмерном употреблении будет только вредить.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какое количество кофе можно выпивать за день без ущерба для организма.

Польза кофе для кожи

По словам косметолога Дарии Тищенко, кофе, а именно кофеин может оказать как положительное, так и негативное влияние на кожу.

К положительным аспектам можно отнести количество антиоксидантов, содержащихся в кофеине - они защищают клетки кожи от повреждений, способствуя сохранению ее молодого состояния.

Также кофеин обладает противовоспалительными свойствами - может помочь уменьшить покраснение и отеки, особенно вокруг глаз.

Как может навредить

Эксперт отметила, что в то же время кофеин может негативно влиять на кожу, подверженную акне. Также чрезмерное потребление может повысить уровень стресса, что влияет на появление высыпаний.

Употребление некачественного кофе может привести к дисбалансу микрофлоры кишечника, что может вызвать воспаления в организме, которые отразятся на коже в виде высыпаний, покраснений и шелушения.

Умеренное потребление кофе, а это 1-2 чашки в день, может являться частью здорового образа жизни и даже приносить много пользы. Поэтому важно соблюдать норму.

К тому же необходимо обращать внимание на реакцию организма и корректировать потребление.

Кому нельзя пить кофе

Диетолог Келли Макгрейн рассказала, поскольку кофеин из кофе может повлечь за собой временное повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений, то всем, кто уже имеет сердечные заболевания, важно избегать такого напитка.

Беременным рекомендуется ограничить потребление кофеина до 200 мг ежедневно, чтобы минимизировать риск выкидыша и преждевременных родов.

Кофеин является стимулятором, который может усугубить тревожность у некоторых людей. Если вы регулярно испытываете тревогу или приступы паники, вы можете избегать или снизить потребление кофе.