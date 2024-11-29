Не только бодрит: косметолог назвала напиток, влияющий на молодость и состояние кожи
Кофе может влиять не только на бодрость, но и на состояние кожи. Напиток может уменьшать количество сыпи, но при чрезмерном употреблении будет только вредить.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какое количество кофе можно выпивать за день без ущерба для организма.
Польза кофе для кожи
По словам косметолога Дарии Тищенко, кофе, а именно кофеин может оказать как положительное, так и негативное влияние на кожу.
К положительным аспектам можно отнести количество антиоксидантов, содержащихся в кофеине - они защищают клетки кожи от повреждений, способствуя сохранению ее молодого состояния.
Также кофеин обладает противовоспалительными свойствами - может помочь уменьшить покраснение и отеки, особенно вокруг глаз.
Как может навредить
Эксперт отметила, что в то же время кофеин может негативно влиять на кожу, подверженную акне. Также чрезмерное потребление может повысить уровень стресса, что влияет на появление высыпаний.
Употребление некачественного кофе может привести к дисбалансу микрофлоры кишечника, что может вызвать воспаления в организме, которые отразятся на коже в виде высыпаний, покраснений и шелушения.
Умеренное потребление кофе, а это 1-2 чашки в день, может являться частью здорового образа жизни и даже приносить много пользы. Поэтому важно соблюдать норму.
К тому же необходимо обращать внимание на реакцию организма и корректировать потребление.
Кому нельзя пить кофе
Диетолог Келли Макгрейн рассказала, поскольку кофеин из кофе может повлечь за собой временное повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений, то всем, кто уже имеет сердечные заболевания, важно избегать такого напитка.
Беременным рекомендуется ограничить потребление кофеина до 200 мг ежедневно, чтобы минимизировать риск выкидыша и преждевременных родов.
Кофеин является стимулятором, который может усугубить тревожность у некоторых людей. Если вы регулярно испытываете тревогу или приступы паники, вы можете избегать или снизить потребление кофе.
У некоторых людей утренняя чашка кофе приводит к стулу, но этот эффект нежелателен, если вы боретесь с диареей. Кофе без кофеина может быть менее проблематичным, хотя горячие жидкости, как правило, стимулируют работу кишечника.
Раньше врач называл напиток, который нужно пить за 30 минут до сна.
Также мы писали, что нельзя пить в самолете.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница косметолога Дарии Тищенко и сайт Eat This, Not That!
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