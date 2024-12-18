4 легких утренних упражнения, которые помогут потерять вес

Начало дня с физическими упражнениями творит чудеса с умом, телом и душой. Это также помогает ускорить метаболизм и похудеть, поэтому следует начинать день правильно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Тренер Эйприл Гэтлин рассказала, что силовые упражнения помогают наращивать чистую мышечную массу, что может улучшить метаболизм и способствовать снижению веса. Сочетание кардиотренировок и силовых упражнений по утрам - это лучший способ способствовать сжиганию жира.

Ходьба

Ходьба - это отличная физическая активность с небольшой нагрузкой, которую нужно делать по утрам, если хотите похудеть.

Хождение по холмам также может увеличить сжигание калорий. Выполнение от 15 до 30 минут может увеличить частоту сердечных сокращений и зарядить энергией на день.

Утренняя ходьба (фото: freepik)

Велотренажер

Езда на велотренажере - это одно из самых эффективных упражнений с низкой нагрузкой для похудения, особенно утром, для активизации метаболизма.

Стоит заниматься от 30 до 45 минут, чтобы увеличить частоту сердечных сокращений, хорошо пропотеть и поддержать цели по похудению.

Эксперт также советует включать интервальную работу, увеличивая скорость или сопротивление. Это ускорит пульс и сделает поездку продуктивной.

Упражнения на велотренажере (фото: eatthis.com)

Barre

Barre тренировки - это вид фитнеса, сочетающий в себе элементы балета, йоги, пилатеса и силовых упражнений. Основной акцент делается на работу с собственным весом тела и укрепление мышц с помощью упражнений на выносливость.

Если вы ищете веселый и легкий способ достичь целей потери веса, выполняйте 30-60-минутную тренировку Barre по утрам.

Вместе с контролем веса Barre укрепляет мышцы и повышает гибкость, повышает выносливость, увеличивает диапазон движений и улучшает баланс и осанку.

Тренировка Barre (фото: eatthis.com)

Динамические силовые упражнения

Выполнение нескольких динамических силовых упражнений может ускорить метаболизм, одновременно формируя чистую мышечную массу. И все это способствует потере веса.

Стоит включить такие упражнения, как приседания, отжимания и становую тягу в утреннюю фитнес-программу.

Силовые упражнения (фото: eatthis.com)