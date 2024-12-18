4 легких утренних упражнения, которые помогут потерять вес
Начало дня с физическими упражнениями творит чудеса с умом, телом и душой. Это также помогает ускорить метаболизм и похудеть, поэтому следует начинать день правильно.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Тренер Эйприл Гэтлин рассказала, что силовые упражнения помогают наращивать чистую мышечную массу, что может улучшить метаболизм и способствовать снижению веса. Сочетание кардиотренировок и силовых упражнений по утрам - это лучший способ способствовать сжиганию жира.
Ходьба
Ходьба - это отличная физическая активность с небольшой нагрузкой, которую нужно делать по утрам, если хотите похудеть.
Хождение по холмам также может увеличить сжигание калорий. Выполнение от 15 до 30 минут может увеличить частоту сердечных сокращений и зарядить энергией на день.
Утренняя ходьба (фото: freepik)
Велотренажер
Езда на велотренажере - это одно из самых эффективных упражнений с низкой нагрузкой для похудения, особенно утром, для активизации метаболизма.
Стоит заниматься от 30 до 45 минут, чтобы увеличить частоту сердечных сокращений, хорошо пропотеть и поддержать цели по похудению.
Эксперт также советует включать интервальную работу, увеличивая скорость или сопротивление. Это ускорит пульс и сделает поездку продуктивной.
Упражнения на велотренажере (фото: eatthis.com)
Barre
Barre тренировки - это вид фитнеса, сочетающий в себе элементы балета, йоги, пилатеса и силовых упражнений. Основной акцент делается на работу с собственным весом тела и укрепление мышц с помощью упражнений на выносливость.
Если вы ищете веселый и легкий способ достичь целей потери веса, выполняйте 30-60-минутную тренировку Barre по утрам.
Вместе с контролем веса Barre укрепляет мышцы и повышает гибкость, повышает выносливость, увеличивает диапазон движений и улучшает баланс и осанку.
Тренировка Barre (фото: eatthis.com)
Динамические силовые упражнения
Выполнение нескольких динамических силовых упражнений может ускорить метаболизм, одновременно формируя чистую мышечную массу. И все это способствует потере веса.
Стоит включить такие упражнения, как приседания, отжимания и становую тягу в утреннюю фитнес-программу.
Силовые упражнения (фото: eatthis.com)
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