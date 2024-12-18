4 легкі ранкові вправи, які допоможуть втратити вагу

Початок дня з фізичними вправами творить чудеса з розумом, тілом і душею. Це також допомагає прискорити метаболізм та схуднути, тому варто починати день правильно.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Тренер Ейпріл Гетлін розповіла, що силові вправи допомагають нарощувати чисту м’язову масу, що може покращити метаболізм і сприяти зниженню ваги. Поєднання кардіотренувань і силових вправ вранці - це найкращий спосіб сприяти спалюванню жиру.

Ходьба

Ходьба - це чудова фізична активність із невеликим навантаженням, яку потрібно робити вранці, якщо хочете схуднути.

Ходіння по пагорбах також може збільшити спалювання калорій. Виконання від 15 до 30 хвилин може збільшити частоту серцевих скорочень і зарядити енергією на день.

Ранкова ходьба (фото: freepik)

Велотренажер

Їзда на велотренажері - це одна з найефективніших вправ із низьким навантаженням для схуднення, особливо вранці, для активізації метаболізму.

Варто займатись від 30 до 45 хвилин, щоб збільшити частоту серцевих скорочень, добре пропотіти та підтримати цілі щодо схуднення.

Експерт також радить включати інтервальну роботу, збільшуючи швидкість або опір. Це пришвидшить пульс і зробить поїздку продуктивною.

Вправи на велотренажері (фото: eatthis.com)

Barre

Barre тренування - це вид фітнесу, що поєднує в собі елементи балету, йоги, пілатесу та силових вправ. Основний акцент робиться на роботу з власною вагою тіла та зміцнення м'язів за допомогою вправ на витривалість.

Якщо ви шукаєте веселий і легкий спосіб досягти цілей втрати ваги, виконуйте 30–60-хвилинне тренування Barre вранці.

Разом із контролем ваги Barre зміцнює м’язи та підвищує гнучкість, підвищує витривалість, збільшує діапазон рухів і покращує баланс і поставу.

Тренування Barre (фото: eatthis.com)

Динамічні силові вправи

Виконання кількох динамічних силових вправ може прискорити метаболізм, водночас формуючи чисту м’язову масу. І все це сприяє втраті ваги.

Варто включити такі вправи, як присідання, віджимання та станову тягу у ранкову фітнес-програму.

Силові вправи (фото: eatthis.com)