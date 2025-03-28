38-летняя Меган Фокс стала мамой в четвертый раз: первые подробности

Стало известно, что у пары в четверг родилась дочка.

"Она наконец-то здесь. Наша маленькая небесная семечка", - подписал видео Machine Gun Kelly.

На видео рэпер держит новорожденную дочку за крохотные ручки.

Что известно о личной жизни Меган Фокс

Меган Фокс была более 10 лет в браке с известным актером Брайаном Остином Грином. У пары есть трое сыновей: Ноа Шеннон Грин (2012 г. р.), Боди Рэнсом Грин (2014 г. р.) и Джорни Ривер Грин (2016 г. р.).



Меган Фокс и Брайан Остин Грин (фото: Getty Images)

В 2020 году стало известно, что актриса после ссоры с мужем закрутила роман с Machine Gun Kelly.

В 2022 пара даже обручилась и ждала общего ребенка, но у Фокс случился выкидыш на 10-й неделе.

В 2023 году стало известно, что пара поссорилась, но они все равно периодически появлялись вместе на публике.

В ноябре 2024 года актриса объявила, что ждет четвертого ребенка, а в декабре в СМИ появилась информация, что она окончательно бросила Machine Gun Kelly.



Меган Фокс (фото: instagram.com/meganfox)

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