37-летняя Федишин в купальнике похвасталась фигурой (фото)

Ирина Федишин, с именем которой связано немало обсуждаемых ситуаций в сети , показала фигуру. В соцсетях она поделилась кадром, на котором предстала в черном сплошном купальнике.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) ссылкой на Instagram артистки.

Ирина Федишин показалась в купальнике

Знаменитость была в темном наряде на фоне белого пляжа, волн и красивого заката Солнца.

Пляжный аутфит она дополнила распущенными волосами, массивными браслетами, а также объемной шляпой, которую держала в руке. На фотографии Федишин позировала с улыбкой.

Федишин в купальнике (Фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Реакция сети

Пользователи были приятно удивлены увиденным, а потому не пожалели для исполнительницы комплиментов. Вот некоторые из них:

"Какая вы красивая"

"Нереально горячая и очень хорошая"

"Фигура просто супер"

"Очень классная"

"Ирина, это действительно вы?"

"Невероятная и хрупкая женщина"

"Какая горячая"

"Ирина, спасибо, что у нас есть такая певица, которая помогает Вооруженным Силам Украины"

"Вы просто невероятная! Желаю вам удачи".

Фанаты не пожалели комплиментов для звезды (Фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Кто такая Ирина Федишин

Напомним, это 37-летняя украинская исполнительница, автор песен и модель, которая работает в жанре поп-музыки.

Пением занимается с детства. В прошлом также получила образование экономиста во Львовском национальном университете Франко, и параллельно с этим продолжала заниматься музыкой.

Певица в браке с Виталием Човныком исполнителем, продюсером и телеведущим. Супруги воспитывают двух сыновей - Юрия и Олега.