37-летняя Федишин в купальнике похвасталась фигурой (фото)
Ирина Федишин, с именем которой связано немало обсуждаемых ситуаций в сети, показала фигуру. В соцсетях она поделилась кадром, на котором предстала в черном сплошном купальнике.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) ссылкой на Instagram артистки.
Ирина Федишин показалась в купальнике
Знаменитость была в темном наряде на фоне белого пляжа, волн и красивого заката Солнца.
Пляжный аутфит она дополнила распущенными волосами, массивными браслетами, а также объемной шляпой, которую держала в руке. На фотографии Федишин позировала с улыбкой.
Федишин в купальнике (Фото: instagram.com/irynafedyshyn)
Реакция сети
Пользователи были приятно удивлены увиденным, а потому не пожалели для исполнительницы комплиментов. Вот некоторые из них:
- "Какая вы красивая"
- "Нереально горячая и очень хорошая"
- "Фигура просто супер"
- "Очень классная"
- "Ирина, это действительно вы?"
- "Невероятная и хрупкая женщина"
- "Какая горячая"
- "Ирина, спасибо, что у нас есть такая певица, которая помогает Вооруженным Силам Украины"
- "Вы просто невероятная! Желаю вам удачи".
Фанаты не пожалели комплиментов для звезды (Фото: instagram.com/irynafedyshyn)
Кто такая Ирина Федишин
Напомним, это 37-летняя украинская исполнительница, автор песен и модель, которая работает в жанре поп-музыки.
Пением занимается с детства. В прошлом также получила образование экономиста во Львовском национальном университете Франко, и параллельно с этим продолжала заниматься музыкой.
Певица в браке с Виталием Човныком исполнителем, продюсером и телеведущим. Супруги воспитывают двух сыновей - Юрия и Олега.