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37-річна Федишин у купальнику похвалилася фігурою (фото)

Неділя 28 липня 2024 10:15
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37-річна Федишин у купальнику похвалилася фігурою (фото) Ірина Федишин (Фото: instagram.com/irynafedyshyn)
Автор: Любов Блажко

Ірина Федишин, з іменем якої пов'язано чимало обговорюваних ситуацій у мережі, показала фігуру. У соцмережах вона поділилася кадром, на якому постала у чорному суцільному купальнику.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) посиланням на Instagram артистки.

Ірина Федишин показалася у купальнику

Знаменитість була у темному вбранні на тлі білосніжного пляжу, хвиль і красивого заходу Сонця.

Пляжний аутфіт вона доповнила розпущеним волоссям, масивними браслетами, а також об'ємним капелюхом, який тримала у руці. На світлині Федишин позувала з посмішкою.

37-річна Федишин у купальнику похвалилася фігурою (фото)Федишин у купальнику (Фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Реакція мережі

Юзери були приємно вражені побаченим, а тому не пошкодували для виконавиці компліментів. Ось деякі з них:

  • "Яка ви красива"
  • "Нереально гаряча і дуже гарна"
  • "Фігура просто супер"
  • "Дуже гарна"
  • "Ірино, це справді ви?"
  • "Неймовірна і тендітна жінка"
  • "Яка гаряча"
  • "Ірино, дякую, що у нас є така співачка, яка допомагає Збройним Силам України"
  • "Ви просто неймовірна! Бажаю вам успіху".

37-річна Федишин у купальнику похвалилася фігурою (фото)Фанати не пошкодували компліментів для зірки (Фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Хто така Ірина Федишин

Нагадаємо, це 37-річна українська виконавиця, авторка пісень та модель, яка працює у жанрі попмузики.

Співами займається з дитинства. У минулому також здобула освіту економіста у Львівському національному університеті Франка, і паралельно із цим продовжувала займатися музикою.

Співачка у шлюбі із Віталієм Човником – виконавцем, продюсером та телеведучим. Подружжя виховує двох синів - Юрія та Олега.

Раніше Федишин записала емоційне відео через "багато дзвінків від військових".

Також артистка розповідала про незручний момент під час зустрічі з Залужним.

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Ірина Федишин Зірки шоу-бізнесу
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