37-річна Федишин у купальнику похвалилася фігурою (фото)

Ірина Федишин, з іменем якої пов'язано чимало обговорюваних ситуацій у мережі , показала фігуру. У соцмережах вона поділилася кадром, на якому постала у чорному суцільному купальнику.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) посиланням на Instagram артистки.

Ірина Федишин показалася у купальнику

Знаменитість була у темному вбранні на тлі білосніжного пляжу, хвиль і красивого заходу Сонця.

Пляжний аутфіт вона доповнила розпущеним волоссям, масивними браслетами, а також об'ємним капелюхом, який тримала у руці. На світлині Федишин позувала з посмішкою.

Федишин у купальнику (Фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Реакція мережі

Юзери були приємно вражені побаченим, а тому не пошкодували для виконавиці компліментів. Ось деякі з них:

"Яка ви красива"

"Нереально гаряча і дуже гарна"

"Фігура просто супер"

"Дуже гарна"

"Ірино, це справді ви?"

"Неймовірна і тендітна жінка"

"Яка гаряча"

"Ірино, дякую, що у нас є така співачка, яка допомагає Збройним Силам України"

"Ви просто неймовірна! Бажаю вам успіху".

Фанати не пошкодували компліментів для зірки (Фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Хто така Ірина Федишин

Нагадаємо, це 37-річна українська виконавиця, авторка пісень та модель, яка працює у жанрі попмузики.

Співами займається з дитинства. У минулому також здобула освіту економіста у Львівському національному університеті Франка, і паралельно із цим продовжувала займатися музикою.

Співачка у шлюбі із Віталієм Човником – виконавцем, продюсером та телеведучим. Подружжя виховує двох синів - Юрія та Олега.