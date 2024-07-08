"Думала, что выгонит из кабинета". Федишин рассказала о неловком моменте во время встречи с Залужным

Певица Ирина Федишин рассказала, как прошла ее встреча с Валерием Залужным, которая состоялась в Киеве перед благотворительным туром исполнительницы по Америке и Канаде.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки OBOZ.UA.

Подробности

По словам Федишин, которая ведет активную волонтерскую деятельность, они с ее мужем, продюсером Виталием Човником, наведались к бывшему главнокомандующему Вооруженных сил Украины, а ныне послом в Великобритании с важной целью.

Залужный лично подписал сувенирную продукцию для концертов певицы.

"Валерий Федорович отнесся очень чутко к нашей просьбе встретиться. Я даже не ожидала такого, вышла от него под невероятным впечатлением. Видимо, недаром так наши люди его любит - это действительно человек с большим сердцем. Он согласился на наше предложение сразу: "Ира, все подпишу", - поделилась Ирина.

Ирина Федишин и Валерий Залужный (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Впрочем, знаменитость говорит, что просить об этом ей было неудобно, потому что флагов было аж 26 - по количеству концертов.

"Думаю: "Сейчас выгонит из кабинета, как скажу о таком количестве". А он: "Нет вопросов, давай". А Виталий еще выставляет на стол три картины и несколько гильз. Мы их привезли с востока от ребят. Во Львове обработали, украсили узорами. Я шепчу: "Забери, неудобно". А Залужный: "Нет проблем", - вспомнила звезда.

Ирина Федишин и Валерий Залужный (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

К слову, в середине июля исполнительница снова едет в тур - в Португалию и Чехию.

"Вчера я написала Валерию Федоровичу, поделилась результатами поездки в США, очень его поблагодарила. Во всем этом есть его большая заслуга, потому что флаги с подписью Залужного просто разлетались", - поделилась певица.

Также она добавила, что Валерий отписал ей, что они большие молодцы, и посоветовал обязательно немного отдохнуть.

Из своего тура по Америке и Канаде Ирина привезла 300 тысяч долларов, которые направила на помощь фронту. На эти средства ее команда приобрела 60 автомобилей для военных.