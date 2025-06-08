35 лет назад! Ирина Билык поразила архивным видео, на котором ее не узнать

Билык обнародовала архивный клип, который должны увидеть все ее фаны

Так, певица решила поделиться видео, которое было снято более 30 лет назад. В 1990-м Билык записала песню "Зоряна ніч", она вошла в пластинку "Кувала зозуля".

Но мало кто знал, что на этот трек был снят клип. По неизвестным причинам видео не было обнародовано или "залито" на YouTube уже сейчас, а потому эти кадры стали настоящим подарком для фанов звезды.

На видео ее трудно узнать. Тогда Билык было примерно 20 лет и она, будто рок-легенда, снялась в клипе в черных очках и с объемными кудрями. Прическа Ирины сразу привлекает внимание, ведь с ней она совсем другая.

"Это было давно, но кажется, будто только вчера все произошло", - подписала свой пост Билык.

Реакция сети

В комментариях начался настоящий "пожар". Фаны в восторге от архивного видео и умоляют звезду разместить его на YouTube. А еще они делятся теплыми воспоминаниями и пишут:

"Самую первую кассету "Кувала зозуля" увидела во Львове и отдала последние деньги, это был лучший день в те годы"

"Мед для ушей"

"Вот это раритет. Почему никогда не вспоминали о существовании этого клипа?"

"Я тоже не знал, что есть клип на эту песню"

"Круто".

Кстати, впоследствии Билык выполнила просьбу фанов и все же разместила его не только в Instagram. Возможно, позже певица расскажет историю этого видео или же поделится другими архивными клипами.