35 років тому! Ірина Білик вразила архівним відео, на якому її не впізнати

Білик оприлюднила архівний кліп, який мають побачити всі її фани

Так, співачка вирішила поділитися відео, яке було знято понад 30 років тому. У 1990-му Білик записала пісню "Зоряна ніч", вона увійшла до платівки "Кувала зозуля".

Але мало хто знав, що на цей трек було знято кліп. З невідомих причин відео не було оприлюднено чи "залито" на YouTube вже зараз, а тому ці кадри стали справжнім подарунком для фанів зірки.

На відео її важко впізнати. Тоді Білик було приблизно 20 років і вона, ніби рок-легенда, знялася в кліпі в чорних окулярах та з об'ємними кучерями. Зачіска Ірини одразу привертає увагу, адже з нею вона зовсім інша.

"Це було давно, але здається, ніби тільки вчора все відбулося", - підписала свій допис Білик.

Реакція мережі

У коментарях почалася справжня "пожежа". Фани у захваті від архівного відео та благають зірку розмістити його на YouTube. А ще вони діляться теплими спогадами й пишуть:

"Саму першу касету "Кувала зозуля" побачила у Львові та віддала останні гроші, то був найкращий день в ті роки"

"Мед для вух"

"Оце раритет. Чому ніколи не згадували про існування цього кліпу?"

"Я теж не знав, що є кліп на цю пісню"

"Крута".

До речі, згодом Білик виконала прохання фанів та все ж розмістила його не лише в Instagram. Можливо, пізніше співачка розповість історію цього відео або ж поділиться іншими архівними кліпами.