35 лет спустя: как сейчас выглядит звезда сериала "Просто Мария" (фото)

Выпущенный в 90-х сериал регулярно повторяли на телевидении, но после финала Виктория Руффо, сыгравшая главную роль Марии, исчезла с экранов.

Как выяснилось, это связано с обстоятельствами ее жизни. Актриса пережила тяжелый развод, затем вступила в новый брак, в котором в 42 года родила близнецов.

Виктория Руффо с детьми (фото: instagram.com/victoriaruffo)

Ради поддержки политической карьеры супруга она решила отказаться от активных съемок.

Сейчас Виктории Руффо 62 года и она живет в Мексике с мужем, сенатором Омаром Файядом, и их близнецами - Викторией и Ануаром, которым уже по 18 лет.

Виктория Руффо с детьми и мужчиной (фото: instagram.com/victoriaruffo)

Интересный факт: когда близнецы появились на свет, у Виктории уже был взрослый сын от первого брака, и ей было 42 года. Актриса не планировала больше детей, но решила, что будет нечестно лишить мужа радости отцовства, поскольку у него детей еще не было.

Беременность далась звезде нелегко из-за проблем со здоровьем и возраста, и это казалось невозможным заданием. Однако она и ее муж не сдавались и три года сражались за возможность стать родителями. Когда, наконец, родились долгожданные близнецы, Виктория не хотела расставаться с ними ни на минуту.

Сейчас Виктория Руффо активно играет в театре и часто появляется на мексиканском телевидении в качестве ведущей.

Виктория Руффо (фото: instagram.com/victoriaruffo)

Любимая актриса многомиллионной армии поклонников мексиканских сериалов, безусловно, сильно изменилась за прошедшие годы. Однако ей удалось сохранить свою главную черту - энергию и жизнелюбие.