32 года спустя: звезда семейной комедии "Бетховен" невероятно изменилась (фото)

Семейная комедия "Бетховен", повествующая о приключениях семьи с сенбернаром, завоевала сердца миллионов зрителей. Однако спустя 32 года после выхода фильма одна из актрис изменилась до неузнаваемости.
Как сегодня выглядит девочка-подросток Райс Ньютон и чем занимается - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Кадр из сериала "Бетховен"
В 1992 году режиссер Брайан Левант выпустил одну из самых добрых семейных комедий в истории кино - "Бетховен".
Сюжет фильма разворачивается вокруг семьи Ньютонов, в которые однажды попадает маленький щенок.
Ему дают имя Бетховен, и он быстро становится любимцем всей семьи. Однако через некоторое время, по стечению обстоятельств, взрослый Бетховен оказывается у ветеринара, не испытывающего любви к животным. Именно с этого момента и начинаются настоящие приключения.
Кадр из сериала "Бетховен"
Одну из дочерей Ньютонов по имени Райс сыграла американская актриса Николь Том. К моменту выхода фильма ей было 14 лет.
За свою актерскую карьеру она снялась более чем в сорока фильмах. Самые известные из них: "Бетховен", "Бетховен 2", "Дневники принцессы", "Стильные штучки", "Беверли-Гиллз, 90210", "Няня", "Детектив Раш", "Касл", "Готем" и другие.
Николь Том (фото: кадр из сериала "Бетховен")
Последней работой в кинематографе Николь Том стала роль в короткометражке 2019 года под названием The Scrap County Murders.
Сейчас актрисе 46 лет, и из неуклюжего подростка она превратилась в прекрасную блондинку. Том продолжает сниматься в кино и появляться в телевизионных шоу.
О ее личной жизни ничего не известно.
Николь Том (фото: instagram.com/nicholletom)
Ранее мы рассказывали, что стало с красавицей Кати из культового французского сериала "Элен и друзья".
Также смотрите, как Тринчер попала на "Голос країни".