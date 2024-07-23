32 года спустя: звезда семейной комедии "Бетховен" невероятно изменилась (фото)

Кадр из сериала "Бетховен"

В 1992 году режиссер Брайан Левант выпустил одну из самых добрых семейных комедий в истории кино - "Бетховен".

Сюжет фильма разворачивается вокруг семьи Ньютонов, в которые однажды попадает маленький щенок.

Ему дают имя Бетховен, и он быстро становится любимцем всей семьи. Однако через некоторое время, по стечению обстоятельств, взрослый Бетховен оказывается у ветеринара, не испытывающего любви к животным. Именно с этого момента и начинаются настоящие приключения.

Кадр из сериала "Бетховен"

Одну из дочерей Ньютонов по имени Райс сыграла американская актриса Николь Том. К моменту выхода фильма ей было 14 лет.

За свою актерскую карьеру она снялась более чем в сорока фильмах. Самые известные из них: "Бетховен", "Бетховен 2", "Дневники принцессы", "Стильные штучки", "Беверли-Гиллз, 90210", "Няня", "Детектив Раш", "Касл", "Готем" и другие.

Николь Том (фото: кадр из сериала "Бетховен")

Последней работой в кинематографе Николь Том стала роль в короткометражке 2019 года под названием The Scrap County Murders.

Что сейчас с актрисой

Сейчас актрисе 46 лет, и из неуклюжего подростка она превратилась в прекрасную блондинку. Том продолжает сниматься в кино и появляться в телевизионных шоу.

О ее личной жизни ничего не известно.

Николь Том (фото: instagram.com/nicholletom)