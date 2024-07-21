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Отказала Потапу и довела Кароль до слез. Смотрите, как Тринчер попала на "Голос країні"

Воскресенье 21 июля 2024 08:15
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Отказала Потапу и довела Кароль до слез. Смотрите, как Тринчер попала на "Голос країні" Анна Тринчер принимала участие в шоу "Голос країни" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Мало кто помнит, но певица Анна Тринчер начинала свою карьеру не только с сериала "Школа", но и с песенных конкурсов. Сначала она участвовала в шоу "Голос. Діти", а затем вернулась на сцену уже на проекте "Голос країни".

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить, как Тринчер покорила судей в свои 16 лет, а также ради кого она отказала Тине Кароль и Потапу.

Тринчер на "Голос країні"

В 2018 году 16-летняя певица, которая до этого уже участвовала в детском "Голосі", а также снималась в "Школе", снова вышла на сцену песенного шоу. Аня была настроена решительно, хотя и потом начала волноваться.

Впрочем, это не помешало ей безупречно исполнить песню Джамалы "Злива". Тогда Тринчер еще была полностью "натуральной" - без увеличенных груди и губ. Юная артистка была невероятно милой.

Отказала Потапу и довела Кароль до слез. Смотрите, как Тринчер попала на &quot;Голос країні&quot;

Отказала Потапу и довела Кароль до слез. Смотрите, как Тринчер попала на &quot;Голос країні&quot;

Отказала Потапу и довела Кароль до слез. Смотрите, как Тринчер попала на &quot;Голос країні&quot;

Тринчер до "пластики" (скриншоты)

В восьмом сезоне в креслах судей сидели Кароль, Джамала, Потап и Сергей Бабкин. И все они повернулись к Тринчер.

Отказала Потапу и довела Кароль до слез. Смотрите, как Тринчер попала на &quot;Голос країні&quot;

Судьи восьмого сезона шоу "Голос країни" (скриншот)

Потап сразу узнал Аню, ведь знал ее до этого. А Кароль пообещала, что поможет Тринчер овладеть множеством вокальных "фишек", если та выберет ее своим тренером.

Кроме того, Тина спросила, почему девушка выбрала именно эту песню. И ответ Тринчер довел ее до слез. Кароль с трудом могла скрыть эмоции, ее глаза "блестели".

Аня отметила, что выбрала такую печальную и щемящую композицию не просто так. 16-летняя артистка говорила, что очень хочет, чтобы "ливень" помог этому миру очиститься от всего зла.

Отказала Потапу и довела Кароль до слез. Смотрите, как Тринчер попала на &quot;Голос країні&quot;

Как Кароль отреагировала на Тринчер (скриншот)

Впрочем, Тринчер не выбрала Тину или Потапа. Даже несмотря на то, что она знала репера и услышала от Тины немало комплиментов, она решила участвовать в этом шоу с другим тренером - Джамалой.

На проекте Тринчер вошла в тройку суперфиналистов. И уже после этого карьера Ани стремительно "взлетела" вверх.

Тринчер на "Голос країни" - видео

Как Тринчер выглядит сейчас

В настоящее время певица продолжает строить карьеру. Она выпускает новые песни и делится своей жизнью в соцсетях. Тринчер жила в браке с блогером Александром Волошиным, но потом пара развелась. Впрочем, артистка уже пришла в себя после разрыва.

Отказала Потапу и довела Кароль до слез. Смотрите, как Тринчер попала на &quot;Голос країні&quot;Отказала Потапу и довела Кароль до слез. Смотрите, как Тринчер попала на &quot;Голос країні&quot;Отказала Потапу и довела Кароль до слез. Смотрите, как Тринчер попала на &quot;Голос країні&quot;

Тринчер сейчас (фото: instagram.com/annatrincher_official)

К слову, ранее Огневич рассказала о встрече с Бандерасом.

Кроме этого, недавно блогер пристыдил сразу двух украинских певцов, которые "вдохновились" песнями из РФ.

При создании материала были использованы источники: архивные выпуски шоу "Голос країни", Википедия, Instagram Тринчер.

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