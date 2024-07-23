32 роки потому: зірка сімейної комедії "Бетховен" неймовірно змінилася (фото)

Кадр з серіалу "Бетховен"

У 1992 році режисер Брайан Левант випустив одну з найдобріших сімейних комедій в історії кіно - "Бетховен".

Сюжет фільму розгортається навколо сім'ї Ньютонів, до яких одного разу потрапляє маленьке цуценя.

Йому дають ім'я Бетховен, і він швидко стає улюбленцем усієї родини. Однак через деякий час, за збігом обставин, дорослий Бетховен опиняється у ветеринара, який не відчуває любові до тварин. Саме з цього моменту і починаються справжні пригоди.

Кадр з серіалу "Бетховен"

Одну з доньок Ньютонів на ім'я Райс зіграла американська актриса Ніколь Том. На момент виходу фільму їй було 14 років.

За свою акторську кар'єру вона знялася більш ніж у сорока фільмах. Найвідоміші з них: "Бетховен", "Бетховен 2", "Щоденники принцеси", "Стильні штучки", "Беверлі-Гіллз, 90210", "Няня", "Детектив Раш", "Касл", "Готем" та інші.

Ніколь Том (фото: кадр з серіалу "Бетховен")

Останньою роботою в кінематографі Ніколь Том стала роль у короткометражці 2019 року під назвою "The Scrap County Murders".

Що зараз з акторкою

Зараз акторці 46 років, і з незграбного підлітка вона перетворилася на прекрасну блондинку. Том продовжує зніматися в кіно і з'являтися в телевізійних шоу.

Про її особисте життя нічого невідомо.

Ніколь Том (фото: instagram.com/nicholletom)