32 роки потому: зірка сімейної комедії "Бетховен" неймовірно змінилася (фото)

Сімейна комедія "Бетховен", що розповідає про пригоди сім'ї з сенбернаром, завоювала серця мільйонів глядачів. Однак через 32 роки після виходу фільму одна з актрис змінилася до невпізнання.
Як сьогодні виглядає дівчинка-підліток Райс Ньютон і чим займається - дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Кадр з серіалу "Бетховен"
У 1992 році режисер Брайан Левант випустив одну з найдобріших сімейних комедій в історії кіно - "Бетховен".
Сюжет фільму розгортається навколо сім'ї Ньютонів, до яких одного разу потрапляє маленьке цуценя.
Йому дають ім'я Бетховен, і він швидко стає улюбленцем усієї родини. Однак через деякий час, за збігом обставин, дорослий Бетховен опиняється у ветеринара, який не відчуває любові до тварин. Саме з цього моменту і починаються справжні пригоди.
Кадр з серіалу "Бетховен"
Одну з доньок Ньютонів на ім'я Райс зіграла американська актриса Ніколь Том. На момент виходу фільму їй було 14 років.
За свою акторську кар'єру вона знялася більш ніж у сорока фільмах. Найвідоміші з них: "Бетховен", "Бетховен 2", "Щоденники принцеси", "Стильні штучки", "Беверлі-Гіллз, 90210", "Няня", "Детектив Раш", "Касл", "Готем" та інші.
Ніколь Том (фото: кадр з серіалу "Бетховен")
Останньою роботою в кінематографі Ніколь Том стала роль у короткометражці 2019 року під назвою "The Scrap County Murders".
Зараз акторці 46 років, і з незграбного підлітка вона перетворилася на прекрасну блондинку. Том продовжує зніматися в кіно і з'являтися в телевізійних шоу.
Про її особисте життя нічого невідомо.
Ніколь Том (фото: instagram.com/nicholletom)
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