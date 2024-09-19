30 лет брака. Зибров показал, как сегодня выглядит его жена Марина

Украинский исполнитель Павел Зибров отмечает 30-летие брака со своей избранницей Мариной. Поэ тому случаю известный артист поделился в сети романтическим кадром.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram певца рассказывает об этом подробнее.

Зибров показался с женой

В своем блоге звезда выложил снимок, на котором предстал в объятиях любимой. Музыкант появился в белой рубашке и черных брюках, он был запечатлен на фото с улыбкой.

В то время как его избранница появилась в платье приятного персикового оттенка, которое она подчеркнула объемной укладкой волос и выразительным макияжем глаз. Семья позировала на фоне праздничных декораций, сделанных в нежно-розовых тонах.

"Именно в этот день 30 лет назад нашу любовь благословили небеса! Наши судьбы обвенчаны, а сердца навеки связаны друг с другом. С годовщиной, любимая", - отметил Зибров в подписи к кадру.

Зибров с женой (Фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Тем временем коллеги и поклонники продолжают желать семье еще много счастливых лет семейной жизни. Вот некоторые из их комментариев:

"С праздником! Пусть ваша любовь процветет еще много лет"

"Искренние поздравления! Долгих Вам лет!"

"Счастья и любви, молодости и красоты на долгие годы"

"Красивая пара! Мои искренние поздравления!"

"Поздравляем искренне".

К слову, Павел Зибров и его избранница Марина узаконили отношения еще в 1994 году. Первой женой Зиброва была Татьяна Самофалова, ушедшая от него к своему студенту. На тот момент Павлу было 27 лет. От этого брака у артиста есть сын Сергея, который родился в июне 1983 года.

Зибров с женой и дочерью (Фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

В браке с Мариной у Зиброва родилась дочь Диана, в феврале 1997 года. Она является его SMM-щицей и пиар-менеджером. Также Зибров имеет пасынка Александра - сына Марины от первого брака, который родился в 1982 году.

Кроме того, у артиста есть старший брат Владимир, родившийся в 1954 году. Он является заслуженным деятелем искусств Украины, полковником в отставке, служил в ансамбле песни и танца, а сейчас работает в театре Павла.