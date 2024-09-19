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Участников творческого проекта "МУР" мобилизовали прямо перед началом выступления: что известно

Четверг 19 сентября 2024 12:35
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Участников творческого проекта "МУР" мобилизовали прямо перед началом выступления: что известно Участники "МУР" сообщили о мобилизации членов команды (Фото: unsplash.com)
Автор: Любовь Блажко

Технический состав украинского проекта "МУР" мобилизовали прямо перед началом представления в Ужгороде. Это произошло в среду, 18 сентября.

Что об этом известно, рассказывает РБК-Украина, проект Styler со ссылкой на Instagram команды.

Детали

"ТЦК мобилизовали весь технический состав нашей команды перед спектаклем в Ужгороде. Сейчас актеры собирают декорации, организатор тура становится за световую пушку, кабели звука подсоединяют к местной системе. Что делать дальше по туру - мы не знаем. Но мы узнаем. И решим этот вопрос . Спектакль состоится по плану", - отметили представители проекта.

Участников творческого проекта &quot;МУР&quot; мобилизовали прямо перед началом выступления: что известноУчастников "МУР" мобилизовали (Фото: instagram.com/stories/myr_ukraine)

Позже они сообщили, что их мобилизовавшие коллеги уже приняли присягу, и вопреки возникшим непредвиденным обстоятельствам спектакль все-таки состоялся.

"Вопреки тому, что мы были без технической команды, своими силами смогли построить все, хоть и с задержкой почти в два часа. Приносим извинения зрителям. Спектакль состоялся. Спектакль, напоминающий, против кого мы боремся и почему", - отметили исполнители.

Участников творческого проекта &quot;МУР&quot; мобилизовали прямо перед началом выступления: что известно

Другие известные детали (Фото: instagram.com/stories/myr_ukraine)

Артисты творческого объединения "МУР" также поделились фото и видео с мероприятия, которое удалось реализовать, и которое тепло встретили зрители.

Участников творческого проекта &quot;МУР&quot; мобилизовали прямо перед началом выступления: что известноУчастников творческого проекта &quot;МУР&quot; мобилизовали прямо перед началом выступления: что известноУчастников творческого проекта &quot;МУР&quot; мобилизовали прямо перед началом выступления: что известноУчастников творческого проекта &quot;МУР&quot; мобилизовали прямо перед началом выступления: что известно

кадры с выступления (Фото: instagram.com/stories/myr_ukraine)

К слову, "МУР" - это творческое украинское объединение, которое знакомит зрителей с украинской литературой. Один из соучредителей команды - Николай Шмундир, а одной из самых известных ее работ является альбом "Ты романтика".

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