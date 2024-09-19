30 років шлюбу. Зібров показав, як сьогодні виглядає його дружина Марина

Український виконавець Павло Зібров святкує 30-ту річницю шлюбу зі своєю обраницею Мариною. З цієї нагоди відомий артист поділився в мережі романтичним кадром.

РБК-Україна (проєкт Styler), з посиланням на Instagram співака розповідає про це детальніше.

Зібров показався з дружиною

У своєму блозі зірка виклав знімок, на якому постав в обіймах коханої. Музикант з'явився у білій сорочці та чорних штанах, він був зображений на фото з посмішкою.

Тоді як його обраниця з'явилася у сукні приємного персикового відтінку, яку вона підкреслила об'ємною укладкою волосся та виразним макіяжем очей. Родина позувала на тлі святкових декорацій, зроблених у ніжно-рожевих тонах.

"Саме в цей день 30 років тому нашу любов благословили небеса! Наші долі повінчані, а серця навіки пов’язані один з одним. З річницею, кохана", - зазначив Зібров у підписі до кадру.

Зібров з дружиною (Фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Тим часом колеги та шанувальники продовжують бажати родині ще багато щасливих років сімейного життя. Ось деякі з їхніх коментарів:

"Зі святом! Нехай ваше кохання квітне ще багато років"

"Щирі вітання! Многії Вам літа!"

"Щастя і любові, молодості і краси на довгі роки"

"Красива пара! Мої щирі вітання!"

"Вітаємо щиро".

До слова, Павло Зібров і його обраниця Марина взяли шлюб ще у 1994 році. Першою дружиною Зіброва була Тетяна Самофалова, яка пішла від нього до свого студента. На той момент Павлові було 27 років. Від цього шлюбу артист має сина Сергія, який народився у червні 1983 року.

Зібров з дружиною та донькою (Фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

У шлюбі з Мариною у Зіброва народилася донька Діана, у лютому 1997 року. Вона є його SMM-ницею та піар-менеджеркою. Також Зібров має пасинка Олександра - сина Марини від першого шлюбу, який народився у 1982 році.

Крім того, артист має старшого брата Володимира, який народився у 1954 році. Він є заслуженим діячем мистецтв України, полковником у відставці, служив в ансамблі пісні та танцю, а нині працює в театрі Павла.