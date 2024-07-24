Можно ли сразу есть после активной тренировки и какие продукты восстановят силы

Все, кто хочет иметь стройную фигуру, соблюдают сбалансированное питание и регулярно посещают спортзал. Чтобы получить лучший результат, нужно знать, какие продукты и когда нужно есть, чтобы восстановить организм.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Когда есть после тренировки

После тренировки мышцы более восприимчивы к питательным веществам для восстановления, а клетки более чувствительны к инсулину.



Диетолог Максин Йэнг рассказал, что рекомендуется есть в течение 30-120 минут после тренировки, чтобы помочь восстановить запасы гликогена и поддержать восстановление мышц.

Другие исследования показывают, что в зависимости от того, когда вы ели перед тренировкой, вы все еще можете получить большинство преимуществ от белка для восстановления и роста мышц через несколько часов после тренировки.

Какие продукты есть после тренировки

Питательный смузи

Смузи - это классический прием после завершения изнурительных тренировок, поскольку это удобный способ получить много питательных веществ.

Любой йогурт, протеин, семена, молоко и фрукты, которые вы добавляете, содержат сложные углеводы, белок, здоровый жир, воду, растительные соединения и электролиты.

Но сделав свой смузи зеленым с помощью добавления свежей листовой зелени и спирулины, вы еще больше повысите содержание электролитов, клетчатки и растительных соединений.

Йогурт, фрукты и гранола

Хрустящая гранола, смешанная с фруктами и йогуртом, является чрезвычайно освежающей и сытной закуской после возвращения домой из спортзала или пробежки.

Кроме того, это снабжает организм питательными веществами, необходимыми для восстановления, включая сложные углеводы, белки, жиры, растительные соединения и электролиты.

Тост с авокадо

Сложные углеводы, растительные соединения, электролит и здоровое содержание жира в тостах из авокадо отлично подходят после тяжелой тренировки. Покройте его жидким яйцом, чтобы сделать его полноценной, богатой белком, закуской после тренировки.

Салат с лососем

Когда ваша тренировка приближается к обеду, сытный салат с обжаренным лососем станет отличной едой для подкормки. Этот вкусный ужин содержит все питательные вещества, а именно белок, омега-3 жирные кислоты, растительные соединения и электролиты.

Фруктовый салат с сыром

Легкая закуска все равно является мощным способом зарядиться энергией. Подойдет простой фруктовый салат и творог. Эта комбинация содержит воду, электролиты, углеводы, белки, жиры и растительные соединения, не отягощая вас.

Питательные вещества для поддержания после тяжелой тренировки

Белок

Мышечная усталость и крошечные микроразрывы мышечных волокон также могут возникнуть, когда вы напрягаетесь во время напряженных упражнений.

Диетический белок может способствовать восстановлению и росту мышц после интенсивной тренировки.

Продукты с высоким содержанием белка включают орехи, семена, яйца, молочные продукты, птицу, рыбу, мясо и бобовые, такие как горох, фасоль и чечевица.

Здоровые жиры

Боль и воспаление могут быть распространенными проблемами после продолжительной тренировки. Именно здесь здоровые жиры могут быть очень полезны.

Здоровые жиры, особенно омега-3 жирные кислоты, могут противостоять воспалению в организме.

Источниками здорового жира являются орехи, семена, авокадо, оливки, оливковое масло и жирная рыба.

Вода

Потоотделение неизбежно во время интенсивной тренировки, что может привести к обезвоживанию.

Вода является ключевой до, во время и после напряженной тренировки. Увлажнение помогает общему восстановлению, поддерживает работу мышц и предотвращает обезвоживание, которое может привести к серьезным осложнениям со здоровьем.