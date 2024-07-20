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6 лучших упражнений для роста ягодиц

Суббота 20 июля 2024 17:01
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6 лучших упражнений для роста ягодиц Лучшие упражнения для роста ягодиц (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Все девушки хотят иметь идеальную форму ягодиц и сильные, подтянутые ноги. Чтобы улучшить свою нижнюю часть тела, выполнять правильные упражнения, которые нацелены на эти участки тела.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Ягодичный мост

Ягодичный мост - это базовое упражнение, которое направлено непосредственно на ягодицы, минимизируя зацепление бедер. Она идеально подходит для начинающих и может выполняться где угодно без какого-либо оборудования.

Лягте на спину, согните колени, ступни поставьте на пол. Разместите руки по бокам ладонями вниз. Поднимите ягодицы вверх и сожмите верхнюю часть и задержитесь на две секунды.

Выполните три подхода по 15-20 повторений.

6 лучших упражнений для роста ягодицЯгодичный мост (фото: eatthis.com)

Болгарские приседания

Когда вы выполняете такие приседания с упором на ягодицы, это помогает их накачать.

Опирайтесь одной ногой на скамейку позади вас, а другую ногу поставьте так, чтобы обеспечить достаточное расстояние.

Опустите тело, сгибая колено передней ноги, пока бедро не станет параллельно земле.

Выполните три подхода по 10-12 повторений на ногу.

6 лучших упражнений для роста ягодицБолгарские приседания (фото: eatthis.com)

Румынская тяга на одной ноге

Такое упражнение сложное для балансировки, направленное на ягодичные и подколенные сухожилия. Это отлично подходит для улучшения стабильности и привлечения ягодиц.

Встаньте на одну ногу, слегка согнув колено, держа в противоположной руке гантель. Опустите гантель к земле, вытянув ногу сзади. Во время выполнения держите спину ровной.

Выполните три подхода по 10-12 повторений на ногу.

6 лучших упражнений для роста ягодиц

Румынская сословная тяга (фото: eatthis.com)

Подъемы колен

Такое упражнение нацелено на среднюю ягодичную мышцу.

Лягте на бок, согните колени под углом 90 градусов, а ноги сложите вместе. Держите ноги вместе и поднимайте колено как можно выше, не поворачивая тазом. Сожмите ягодицы в верхней части движения. Опустите колено обратно в исходное положение.

Выполните три подхода по 15-20 повторений на ногу.

6 лучших упражнений для роста ягодицПодъемы колен (фото: eatthis.com)

Махи ногами

Такое упражнение можно выполнять без специального оборудования, что делает его идеальным для домашних тренировок.

Становитесь на колени и поставьте руки равномерно с плечами.

Держите колено согнутым, поднимите одну ногу. Сожмите ягодицы в верхней части движения.

Выполните три подхода по 15-20 повторений на ногу.

6 лучших упражнений для роста ягодицМахи ногами (фото: eatthis.com)

Боковые выпады ногой

Станьте на колени, поставив руки прямо под плечами. Поднимите одну ногу в сторону, держа колено согнутым под углом 90 градусов. Сожмите ягодицы в верхней части движения. Опустите ногу назад в исходное положение.

Выполните три подхода по 15-20 повторений на ногу.

6 лучших упражнений для роста ягодицБоковые выпады с ногой (фото: eatthis.com)

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