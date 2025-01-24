3 вещи, которые приводят к плохой осанке и проблемам со спиной

Округлые плечи и сгорбленная осанка могут возникнуть от повседневных привычек, которые вредят спине. Исправить эту проблему можно, если вовремя начать работать над этим.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health Harvard .

Что вызывает проблемы с осанкой

Плохая осанка часто возникает из-за таких современных привычек, как:

работа за компьютером

сутулость на диване во время просмотра телевизора

следствием многих часов, проведенных за ношением тяжелых предметов

Все эти действия могут заставить вас наклониться или выдвинуть плечи вперед. Это чрезмерно растягивает и ослабляет мышцы задней части плеч и сокращает мышцы передней части плеч и груди. Тогда сила тяжести тянет мышцы вперед, потому что мышцы слишком слабы, чтобы тянуть их назад.

Если основные мышцы спины и живота ослабли из-за бездействия, это также может вызвать наклон вперед. Эти мышцы имеют решающее значение для поднятия вашего телосложения и удержания вас в вертикальном положении.

Последствия плохой осанки

Плохая осанка может вызвать боль в спине или шее, головную боль, проблемы с дыханием или ходьбой.

Ключ к исправлению плохой осанки - это укрепление и растяжение мышц верхней части спины и груди.

Средства для укрепления плеч включают сжимание лопатки (сжимание лопаток вместе в течение 30 секунд за раз) и гребки (использование резистивной ленты для отведения локтей назад, как во время гребли).

Простой способ растянуть мышцы груди: просто заведите руки за спину, возьмитесь за оба локтя (или предплечья, если вы можете дотянуться) и удерживайте положение.