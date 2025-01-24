3 вещи, которые приводят к плохой осанке и проблемам со спиной
Округлые плечи и сгорбленная осанка могут возникнуть от повседневных привычек, которые вредят спине. Исправить эту проблему можно, если вовремя начать работать над этим.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health Harvard.
Что вызывает проблемы с осанкой
Плохая осанка часто возникает из-за таких современных привычек, как:
- работа за компьютером
- сутулость на диване во время просмотра телевизора
- следствием многих часов, проведенных за ношением тяжелых предметов
Все эти действия могут заставить вас наклониться или выдвинуть плечи вперед. Это чрезмерно растягивает и ослабляет мышцы задней части плеч и сокращает мышцы передней части плеч и груди. Тогда сила тяжести тянет мышцы вперед, потому что мышцы слишком слабы, чтобы тянуть их назад.
Если основные мышцы спины и живота ослабли из-за бездействия, это также может вызвать наклон вперед. Эти мышцы имеют решающее значение для поднятия вашего телосложения и удержания вас в вертикальном положении.
Последствия плохой осанки
Плохая осанка может вызвать боль в спине или шее, головную боль, проблемы с дыханием или ходьбой.
Ключ к исправлению плохой осанки - это укрепление и растяжение мышц верхней части спины и груди.
Средства для укрепления плеч включают сжимание лопатки (сжимание лопаток вместе в течение 30 секунд за раз) и гребки (использование резистивной ленты для отведения локтей назад, как во время гребли).
Простой способ растянуть мышцы груди: просто заведите руки за спину, возьмитесь за оба локтя (или предплечья, если вы можете дотянуться) и удерживайте положение.
Также стоит уменьшить деятельность, которая привела к плохой осанке. Делайте перерывы в работе за компьютером и телевизором и больше занимайтесь спортом.
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