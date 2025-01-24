3 речі, які призводять до поганої постави та проблем зі спиною

Округлі плечі та згорблена постава можуть виникнути від повсякденних звичок, які шкодять спині. Виправити цю проблему можна, якщо вчасно розпочати працювати над цим.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health Harvard .

Що викликає проблеми з поставою

Погана постава часто виникає через такі сучасні звички, я:

робота за комп’ютером

сутулість на дивані під час перегляду телевізора

наслідком багатьох годин, проведених за носінням важких предметів

Усі ці дії можуть змусити вас нахилитися або висунути плечі вперед. Це надмірно розтягує та послаблює м’язи задньої частини плечей і скорочує м’язи передньої частини плечей і грудей. Тоді сила тяжіння тягне м’язи вперед, тому що м’язи надто слабкі, щоб тягнути їх назад.

Якщо основні м’язи спини та живота ослабли через бездіяльність, це також може спричинити нахил вперед. Ці м’язи мають вирішальне значення для підняття вашої статури та утримання вас у вертикальному положенні.

Наслідки поганої постави

Погана постава може викликати біль у спині чи шиї, головний біль, проблеми з диханням або ходьбою.

Ключ до виправлення поганої постави - це зміцнення та розтягування м’язів верхньої частини спини та грудей.

Засоби для зміцнення плечей включають стискання лопатки (стискання лопаток разом протягом 30 секунд за раз) і гребки (використання резистивної стрічки для відведення ліктів назад, як під час веслування).

Простий спосіб розтягнути м’язи грудей: просто заведіть руки за спину, візьміться за обидва лікті (або передпліччя, якщо ви можете дотягнутися) і утримуйте положення.