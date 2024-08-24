3 приятных момента, 3 трудности и 1 неожиданность при принятии ребенка в семью. Откровенные интервью с усыновителями

За несколько последних лет в Украине выросло количество усыновителей, принявших в семью детей. Так, за первое полугодие 2024 года 583 ребенка нашли новые семьи по сравнению с 926 за весь прошлый год. Каждая история пополнения семьи - щемящая и уникальная. Дети и родители проходят путь, на котором есть как серьезные вызовы, так и невероятные нежные моменты и удивления.

Семья Виталия и Ольги усыновила братика и сестричку и ввели новые традиции

Супруги Виталий и Ольга Акимовы проживают в Ирпене и занимаются бизнесом, волонтерят. Идея усыновления пришла им в начале полномасштабной войны, когда супругам и старшим детям временно пришлось покинуть Ирпень.

После деоккупации Киевщины муж с женой вернулись, а сын и дочь остались за границей. Ольга и Виталий приняли решение взять в семью ребенка с инвалидностью, который лишен родительской опеки.

"Понимали, что дети без инвалидности имеют больше шансов найти себе семью. А мы готовы были принять, помочь - имеем для этого и достаточную жилую площадь, и финансовую состоятельность. Когда есть такая готовность в душе, в сердце - все складывается. Просто листая Facebook, натолкнулась на фотографию мальчика на кресле колесном, который проходил реабилитацию в Модричах (один из мощных реабилитационных центров Украины во Львовской области). К фотографии добавлялось такое щемящее описание, что сначала показалось, что пытаются разжалобить, чтобы люди дали денег. Но ребенок поразил, будто к сердцу постучался", - рассказывает Ольга.

Ольга и Виталий взяли в семью ребенка с инвалидностью (фото: РБК-Украина)

Женщина добавляет, что сразу же узнала информацию о благотворительном фонде, который собирал для лечения Ярослава, связалась с Модричами. Параллельно отправила фото мужу - просто без подписи. Получила от него вопрос: "Начинаем?".

В реабилитационном центре семье сообщили, что 9-летний Ярослав получил травму спинного мозга, когда упал с дерева.

"Мне сказали, что Ярчик никогда не будет ходить", - цитируя слова врачей, Ольга плачет.

Добавляет, что именно из-за диагноза мальчик был испуган и в отчаянии, поскольку часто получал отказ от потенциальных усыновителей.

"Ребенок был очень закрыт, насторожен, как ежик. Не понятно, что там было внутри, но казалось, что пустота и боль, - от этого становилось очень больно. Мы сразу понимали, что диагноз нас не остановит и ребенок будет с нами. Начали чаще приезжать к Ярчику, он понемногу привыкал. А потом познакомились с его сестричкой, Каринкой, это был тоже приятный бонус", - рассказывает Ольга.

Она вспоминает, что младшая на год Карина тогда находилась в патронатной семье и была едва ли не единственной, с кем Ярослав охотно контактировал.

После первых нескольких встреч с будущими родителями написал сестре сообщение: "Ко мне приходили тетя с дядей, если придут к тебе - скажи, что они мне понравились".

Общение с детьми началось у родителей еще с осени 2022-го, а в феврале 2023-го братика и сестричку взяли под опеку. В январе 2024 года состоялся суд - и детей усыновили.

"Так мы получили два невероятных сердца в нашу семью", - рассказывает Акимова.

Вспоминает, что Карина сразу была очень коммуникабельна и по-взрослому тактична - пыталась понравиться. Впоследствии поделилась с Ольгой, что во время пребывания в патронатной семье случайно встретила мать, которая не захотела с ней общаться и отвернула лицо от ребенка.

"Карине было очень больно. Думаю, что эта ситуация также повлияла на то, насколько быстро дети адаптировались, привыкли к нам и к дому", - говорит Ольга.

Ярослав с сестрой Кариной и родителями (фото: РБК-Украина)

Первую встречу детей дома семья сняла на видео, также члены семьи помнят этот день в подробностях. Тогда Ольга с Виталием подготовили для детей комнаты и украсили цветными шариками. Ярослава поехали забирать втроем - с Кариной. Дома детей ждали любимцы - собака доберман и кот.

"Это была очень милая картина, как они знакомились с домашними животными. Карина радовалась, не могла поверить, что все это действительно происходит, что будет иметь собственную комнату, вообще "свое". По Ярику также уже было видно, что эмоции его переполняли. же он привык их заглушать, поэтому старался не показывать радости. Все изучал, разглядывал. Некоторое время еще было закрытым. Раскрывался очень постепенно, шаг за шагом", - вспоминает Ольга.

Отмечает, что заметила адаптацию Ярчика, когда он стал давать себя обнимать и сам отвечал на объятия.

Самые яркие моменты в семье связаны с детским смехом, забавами. Родители вспоминают, как дети попросили остаться внутри автомобиля на мойке - наблюдали за процессом и искренне смеялись.

"Это было настолько по-детски, что запомнится навсегда. Я такого беззаботного смеха не слышала, пожалуй, с начала войны. Радовались и забавлялись", - вспоминает мать.

Именно такие, на первый взгляд, невзрачные моменты женщина считает счастливыми: совместные поездки, походы за покупками.

"Когда впервые вместе поехали в супермаркет - дети и там играли. Тогда были очень счастливы, что могут сами выбирать продукты. Выдумывать, что приготовить. Ярик готовит еще с Модричей, его научили эрготерапевты - жарит котлеты, биточки, может лепить пельмени. Еще не сделали заниженную плитку - поэтому он очень старается подниматься немного на кресле, чтобы следить за блюдами, помешивать", - с гордостью говорит Ольга.

Подчеркивает, что доверие детей укрепляется, когда родители позволяют принимать им собственные решения, доверяют взаимно.

"Карине почему-то раньше не разрешали выбирать стрижку - ходила с косичками, которые ей не нравились. Когда пошли к парикмахеру и дочь сама сделала выбор - была чрезвычайно счастлива. Поговорили, что может выбирать по своему вкусу, следить за модой. Долго вспоминала этот день как лучший в жизни. Хотя сейчас уже несколько таких "самых счастливых", - говорит Ольга.

Женщина всегда советуется с детьми по поводу важных для семьи покупок. Из таких маленьких моментов складывается сейчас тёплая семейная история, доверие и привязанность. Дети всегда знают, что могут получить совет, помощь, поддержку в принятии решений. Это стало особенно актуально, когда оба пошли в школу. Карина учится в частной школе в Буче, а Ярик - в Ирпене.

Подбирая школу для сына, семья столкнулась с наибольшим вызовом за все время истории опекунства и усыновления - одно из учебных заведений, позиционировавшее себя как безбарьерное, отказалось принять мальчика.

Мальчик в школе (фото: РБК-Украина)

"Когда получили отрицательный ответ, я был разочарована. Отказ аргументировали "недостаточным уровнем знаний", но это была неправда, чувствовалася фальшь. Когда я настойчиво попросила объяснений - дали понять, что во время войны других детей может огорчать, травмировать внешний вид мальчика в кресле колесном. А поскольку стоимость обучения в заведении на тот момент была самой высокой в Ирпене - очевидно, не хотели терять клиентов (предпочли потерять совесть, ценности, человечность и все, за что сейчас воюем). Понимала, что они имеют право отказать, но внутри все кипело", – вспоминает Акимова.

Буквально сразу Ярчика приняла другая частная школа Ирпеня, где он прижился и нашел свой круг общения. Важной (практически ключевой) в этом называет роль классного руководителя и сестры, которая поддерживает Ярослава.

"Карина всегда помогает Ярику преодолеть препятствия, часто сама проявляет инициативу. Ярик стал более "ровный", не имеет перепадов настроения. Вечером радостно общается о школе, как прошел день", - говорит Ольга.

В планах проработать с психологом проблему сына с неприятием биологической матери. Также мать отмечает, что в разговорах с детьми никогда не пытается оградить их от воспоминаний о прошлом.

"Нужно понимать, что дети будут вспоминать свою прошлую жизнь, яркие моменты. Попытки отграничить их создаст только напряжение. У Ярика и Карины есть старшие брат с сестрой. Сначала активно общались с малышами, а потом прекратили. Мы встречались с ними, поощряли общаться. Пока на контакт идет только сестра. Понимаем, что детям это болит. Карина периодически надевает платье, подаренное старшим братом. Вспоминает его. Мы пытаемся понять, выслушать", - рассказывает Ольга.

У Карины постоянное желание возвращаться в городок, где прошло детство. В то же время Ярик полностью увлечен новой жизнью, учебой и реабилитацией, которую проводит дома отец на специальном оборудовании. Благодаря внутренней дисциплине парень удивляет и вдохновляет родителей.

"Таким стержнем не может похвастаться даже взрослый человек. Ярик успевает все - и почитать, и поиграть, выполнить домашние задания, позаниматься спортом. Очень грамотно у него все распределено", - говорит женщина.

Добавляет, что Карина удивляет родителей не меньше, ведь всегда помнит, что нужно сделать, ответственная в обучении и тренировках по большому теннису.

"Их характер формируется, многое туда еще закладывается. Конечно, мы стараемся быть примером. Дети участвуют в нашей социальной жизни. Видят, как мы относимся к людям, какие ценности исповедуем. У нас есть инклюзивное кафе, где работают люди с инвалидостью. И школа модельная, где есть девушки на колесных креслах. Недавно вместе с Кариной и Яриком участвовали в инклюзивном забеге во Львове. Ярик занял первое место - очень радовался. Понимаю, что взаимодействие с детьми и нас дисциплинирует, развивает", - рассказывает Ольга.

Счастливая семья (фото: РБК-Украина)

С появлением меньших в семье Акимовы ввели новую традицию - играть в "настолки". Это создало уют и наладило эмоциональную связь между родителями и детьми.

"Раньше у нас в приоритете была работа. Сейчас понимаю, что максимум времени хочу посвятить детям - так организовала работу, чтобы чаще бывать дома. Традиция играть в настольные игры - тихо, по-домашнему - вдохновила нас самих. Со старшими детьми пытались больше путешествовать, все увидеть. Даже не задумывались, что дома бывает так хорошо. Что можно смеяться, радоваться просто от того, что собака украла карты, когда все отвернулись. Научились ценить такие простые и душевные моменты", - признается Ольга.

Женщина получает невероятное удовольствие от каждой встречи с детьми. А особенно щемящие моменты бывают после работы, когда дети бегут встречать родителей, расспрашивают о дне.

"Это счастье ловить каждый их взгляд. Когда идем куда-то гулять - смеемся, даже не обращаем внимания, что Ярик на колесном кресле. Иногда удивляемся, что люди смотрят жалостливо - мы самая счастливая из семей. Не знаю, кто кому больше дает эмоций, счастья - мы детям или они нам", - говорит Ольга.

Добавляет, что вместе с мужем постоянно рассказывают свою историю, убеждают своим примером, что принимать детей в семью - это взаимное счастье, а трудности можно легко преодолеть.

"В усыновлении нет ничего страшного, и гораздо больше положительных моментов, чем сложностей. Ценность семьи - это генетический код украинцев. В Украине просто не должно быть детей-сирот. Если станет на несколько детей больше в семьях - от этого будет лучше всем. Эти дети со временем будут строить наше будущее, будущее Украины", - отмечает Акимова.

Василько любит гулять под дождем и купаться в ванной с корабликами

Трехлетнего Василька родители с нежностью называют "мальчик буду смотреть". Его любознательность заметили еще в детском доме - мальчик тщательно рассматривал взрослых, но почти не шел на контакт. Попав в семью Мозилив, во время каждой прогулки по Львову Василий изучает людей, автомобили - останавливается, потому что "должен рассмотреть".

"Когда оформляли опеку, мужа спросили, что ему больше всего нравится в Василии - сразу сказал, что его любопытство", - рассказывает 42-летняя львовянка Наталья.

Василько рисует (фото: РБК-Украина)

Свою семью называет "обычной" - муж работает, а она занимается детьми. Старший сын - студент, имеет проблемы со здоровьем и периодически нуждается в материнской заботе, средние, сын с дочерью, - подростки, учатся в гимназии и тоже нуждаются во внимании.

"Уже много лет я - мама-няня и мама-такси", - дает себе шутливую характеристику Наталья.

Василька многодетная семья сначала взяла под опеку, а прошлым летом усыновила. Основной мотивацией было забрать ребенка из системы, где детям не могут уделять достаточно времени и внимания.

"Понимали с мужем, что дети не должны жить в системе - их это разрушает. У нас были ресурсы, была возможность и желание подарить семью еще одному ребенку. Посоветовались, что не можем принять подростка, потому что будет конкуренция с биологическими детьми. Когда убедила мужа и старших детей, чтобы взять значительно меньшего братика или сестренку - то много готовилась, читала о детишках, которые воспитываются в заведениях", - рассказывает пани.

Ребенок на рыбалке (фото: РБК-Украина)

Делится, что не просто вымолила себе замечательного ребенка, а еще и "вызвонила", ведь в службу по делам детей приходилось ежедневно звонить, спрашивать: "Сколько еще людей перед нами в очереди?".

"Старшие дети шутили, что меня заблокируют и больше трубку от меня никто не будет брать, на что я отвечала, что мне машиной 10 минут ехать - буду сидеть под кабинетом", - улыбается Наталья.

Вспоминает, что желанная встреча с Васильком состоялась даже раньше, чем планировали - других кандидатов испугали прогнозы по диагнозу мальчика, который может со временем проявиться. Семью Натальи это не остановило - они предварительно посоветовались с врачом и поняли, что смогут с этим справиться.

"На фотографии у него были огромные темные глаза - переболевшие и испуганные. Но он был очень красив. Я сразу сказала: "Давайте". Когда переспросили, прошу ли образец заявления - уточнила: "Ребенка моего мне давайте", - вспоминает женщина, как впервые увидела фото Василька.

Вместе с мужем Наталья имела опасения, чтобы Василий не отказался от контакта, потому что в детдоме предупредили - мальчик совсем не идет к людям. Но во время знакомства Василько не просто пошел на руки, но и обнял будущую маму. Это стало первой неожиданностью в новой семейной истории.

"Воспитатели не имеют права говорить детям, что пришли родители, потому что если не произойдет контакт - для ребенка это стресс. А тут воспитательница случайно сказала: "Василько, пришла твоя "ма…" и замолчала. Я развернулась к ней, говорю: "Мама, пришла мама", - рассказывает женщина.

Первую неделю адаптировали маленького братика всей семьей - муж взял отпуск, а старшие дети были на каникулах, поддерживали все инициативы, помогали.

Прогулка (фото: РБК-Украина)

"Это первое лето, когда дети проявили незаурядную "взрослость". Приучали меньшего к дому. 13-летняя дочь благодаря Васильку начала чувствовать свою ответственность", - констатирует Наталья.

С первых дней пребывания мальчика в семье она рассказывает о сыне в Instagram. Делится маленькими и большими радостями и проблемами, которые постепенно решают вместе.

Важнейшим моментом в общей истории называет процесс усыновления. Сначала семья смогла оформить опеку, а впоследствии - через суд - Василька официально усыновили.

"До сих пор имела опасения, что ребенка могут вернуть в биологическую семью. А если Василько попадет в плохие условия? Под опекой дети находятся до 14 лет, попечительство устанавливается над несовершеннолетними детьми с 14 лет до совершеннолетия, а дальше - все. Мы не имеем никаких юридических оснований называться семьей. Такой нюанс пугал. И уже когда мы поняли, что суд состоялся - выдохнули с облегчением. Сын останется дома с нами", - передает свои эмоции Наталья.

Первые вызовы

На одном из прошлогодних фото в Instagram - Василько с тарелкой каши. Пост рассказывает о сложном вызове - почти полном отказе мальчика от еды. Впоследствии Наталья начала понемногу приучать сына есть домашнее, но каши до сих пор остаются самыми любимыми. Окончательное решение проблемы отпраздновали, когда Василий поехал вместе с семьей на Святвечер к дедушке и с аппетитом ел вареники с картошкой.

Во время еды (фото: РБК-Украина)

"Проблемы с питанием были около трех месяцев. Тогда советовалась с психологами, другими усыновителями. Поняла, что это больше проблемы с доверием, адаптацией. Когда у ребенка нет привязанности - у него есть страх к миру, к познанию нового. Я очень вкусно готовлю, но не могла воспроизвести ту кухню, которая была у сына раньше. Появились новые запахи, вкусы - он просто боялся. Когда начала вырабатываться привязанность, чувство безопасности - Василько начал раскрываться. Есть договоренность: если не нравится, то может не есть, больше это не предлагаем", - рассказывает мама.

Вспоминает, что доверие также помогло преодолеть проблемы со сном. Сначала мальчик очень тяжело засыпал, отказывался слушать колыбельные, убегал с кроватки и плакал.

"Это был ад - смотрела, как ребенок плачет, а помочь не могла. Ты головой понимаешь, как успокоить, что нужно сделать, чтобы ему стало легче, а он не дается", - вспоминает многодетная мать.

Добавляет, что доверие мальчика, восстановление его эмоциональности выстраивали постепенно. Сначала Василько был "эмоционально закрыт", ведь воспитатели в детском доме при всем желании не могут заменить детям родителей, уделить столько тепла и внимания, чтобы каждый ребенок чувствовал себя обогретым, любимым.

"Но мы видели, что это теплый ребенок, что он эмпат. Еще в детском доме - наблюдали, насколько он может быть чутким. Когда кто-то плакал - останавливался, поднимал голову и спрашивал, кто плачет. К сожалению, иногда становился эмоционально холодным. Было такое, что бежит на улице, падает, сдирает колени до крови - и ни слезинки: встал, отряхнулся и пошел", - вспоминает Наталья.

Затем мальчик начал адаптироваться и открываться. Проблемы со сном прошли - Василько даже сам "закомандовал" перебраться от родителей в свою кроватку, в которой несколько месяцев спал отец.

Наиболее эмоциональными, приятными моментами после усыновления Наталья называет беззаботные детские забавы Василька.

"Очень переживала, поладят ли с нашим мопсом - дети реагируют по-разному: кто-то боится, кто-то не воспринимает, агрессирует. Василько уже через месяц начал играть с Дорой, обнимать ее, гладить, спрашивать, как спала. Ребенок почувствовал безопасность - и ему стало уютно. Когда впервые увидели с мужем, как Василько играет, смеется, напевает себе - на глазах были слезы", - рассказывает мать мальчика.

С собакой (фото: РБК-Украина)

К тому времени Василий удивлял всех быстрыми темпами адаптации. Родителей мальчик воспринимал как "своих взрослых", не шел к чужим людям на улице. Привык также к ближайшим друзьям семьи. Правда, из-за сенсорной перегрузки иногда у мальчика все еще случались истерики.

"Однажды минут 15 плакал, когда в гостях был крестный. В общем Василий его очень любит. А тут сел на пол, отгородился. Истерики всегда сложно воспринимать, это выглядит жутко. И страшно, что не можешь ребенка успокоить, взять на руки - это надо перебыть. Малышу не объяснишь, что происходит, он проходит это сам, переваривает, осознает", - объясняет женщина.

Наталья отмечает, что в других случаях с Васильком говорят, как со взрослым, объясняют и договариваются. Так, когда сын порисовал фломастерами обои - родители с ним поговорили, чтобы в следующий раз брал бумагу, потому что испорченные стены выглядят неопрятно. А когда мальчика тяжело забрать с улицы - тогда идут в ход аргументы об отключении света.

"Единственный момент, когда графики отключений мне на руку - когда надо забрать ребенка домой. Василий очень любит купаться. Понимает, что лучше нырять в теплой водичке с корабликами, а не мыть ножки нагретой. Несмотря на то, что это маленький ребенок, мы говорим о правилах и его эмоциях. Я сажу Василька на колени, говорю: понимаю, ты грустишь, тебе бы хотелось, но сейчас лучше поступить иначе", - говорит она.

Замечает, что мальчик никогда не совершал экстраординарных поступков, чтобы привлечь к себе внимание - имеет его достаточно. Сына любят и балуют - эмоционально и подарками, особенно в зимний период, на который приходится больше всего праздников.

Праздник в семье не обходится без шариков (фото: РБК-Украина)

"Зимой к нам приходит святой Николай, приносит подарки - это традиция, хотя старшие дети и взрослые, все равно пишут письма с пожеланиями. За Николаем были подарки на Рождество. У Василька день рождения 7 февраля - так что в этот день он уже просто ждал очередных подарков", - с улыбкой говорит счастливая мама.

Добавляет, что мальчик очень радовался шарикам - получил их впервые в жизни, хранил даже сдувшиеся. Наталья вспоминает, что той зимой Василько впервые сел на санки и полюбил снег.

"Мы шутили, что Василько - наш Телесик, падал с санок, играл. Сестричка должна была показать, как садиться, держаться. Потом были невероятные эмоции", - вспоминает женщина.

Сейчас у Василька появились новые интересные привычки. Если раньше мальчик боялся прикасаться к незнакомым материалам, то впоследствии стал лепить фигурки из пластилина, часами играть на детской площадке, гулять под теплым дождем.

Наталья отмечает, что разговаривать и больше понимать психологию Василька помогло обучение и общение с приемными родителями, которые уже прошли все подобные вызовы.

Сейчас Наталья и сама может дать советы, в частности, продолжает делиться инсайтами в соцсетях. Для будущих родителей в первую очередь советует определиться с мотивацией - эгоистические мотивы здесь не сработают, ребенка не стоит усыновлять "для себя" или чтобы кого-то спасти.

С папой (фото: РБК-Украина)

"Дети - отдельные люди. Да, их нужно любить, о них надо заботиться, их нужно уважать. Ни один ребенок - ни родившийся, ни усыновленный - ничего не должен взрослым. Это человек, и его нужно со временем отпустить в мир", - говорит Наталья.

Также многодетная мать советует не планировать для ребенка будущее по своему усмотрению, а радоваться любому выбору и достижению малыша.

"Важно понимать, что в заведениях нет детей профессора и балерины. Детки могут иметь разную социальную историю и не обязательно со временем будут способны к наукам, обучению. Важно не питать иллюзий, лишних надежд. Это касается не только усыновленных, а всех детей. У нас трое старших - все дети разные. Мы много работали, чтобы они были успешными в обучении. Муж очень хочет, чтобы Василий также получил хорошее образование, но я всегда его приземляю. Мы не знаем, кем он сам хочет быть. Счастливыми бывают люди, не занимающие особых должностей, без высшего образования. И это нормально. Это совершенно не важно. Важно быть человеком", - заключает Наталья.

Что следует знать родителям, которые решили усыновить ребенка, какие основные этапы подготовки

Усыновление - важный шаг, который меняет жизнь каждого члена семьи. Все больше семей не хранят тайну усыновления, и в процесс усыновления вовлечены не только будущие родители, но и их родственники, друзья. На этом акцентирует психолог Ярослава Куштан.

По словам эксперта, будущим усыновителям нужно четко понимать мотивацию и ресурсы, ведь воспитание ребенка нуждается в осознании ответственности и ресурсности родителей и даже так называемого "второго круга" поддержки (друзья, родственники и т.п.).

"Принятие ребенка в семью требует от потенциальных родителей высокой компетенции и безусловного понимания. Ребенку нужен зрелый взрослый, на которого он может опереться, получить поддержку и любовь", - говорит семейный психолог.

Добавляет, что взрослым необходимо знать особенности развития и воспитания, адаптации ребенка, который воспитывался в институциональном учреждении и, возможно, пережил травмы, депривацию и болезненный опыт. Такие знания можно получить на специальных курсах. Также будущим усыновителям и членам их семей могут пригодиться советы психологов, юристов.

"В настоящее время в Украине есть мощный вспомогательный ресурс - онлайн-платформа "Украина для каждого ребенка", где каждый, кто намерен и желает принять в свою семью ребенка, может получить поддержку, разъяснения и ответы на свои вопросы от "С чего мне начать путь отцовства?" до "Нужна помощь во взаимоотношениях с ребенком", - говорит специалист.

Добавляет, что на платформе, которую она представляет, работает Линия заботы, где в короткие сроки потенциальные родители могут получить от экспертов / психологов ответы и консультацию даже в телефонном режиме.

Какие трудности возникают в процессе, как их преодолевать?

Основными трудностями при адаптации ребенка в семье эксперт называет изменение семейной системы и приспособление членов семьи друг к другу, когда необходимо изучать привычки и предпочтения детей и взрослых.

"Этот процесс может быть нелегким, особенно для устроенного в семью ребенка. В общем, адаптируясь, семья проходит несколько этапов, и время, в течение которого это все будет происходить, зависит от многих факторов: уровня компетенции усыновителей, мудрости и желания помочь ребенку пройти этот путь, уровня травматизации ребенка и его жизненного опыта и т.д. Ведь ребенок, которого когда-то предали взрослые, не сразу имеет к ним безусловное доверие", - говорит эксперт.

Добавляет, что доверие нужно заслужить своим терпением, принятием, знаниями и безусловной любовью к ребенку.

"Нужно помнить: ни один ребенок не был готов остаться без родителей. Но каждый ребенок готов быть ребенком и иметь семью. Для этого нужно время, и оно у вас есть, так же, как есть и поддержка на всех уровнях. Надо просто не бояться и знать, куда и к кому обратиться", - говорит психолог.

Во время прохождения адаптации, при формировании привязанности родители часто обращаются за помощью к специалистам, знакомятся с дополнительными информационными источниками, такими как учебный курс "Рожденные сердцем" на портале "Украина для каждого ребенка", получают консультации психологов.

"Опираясь на эту поддержку снаружи, часто процесс взаимодействия усыновленного ребенка с семьей становится легким и успешным", - говорит Куштан.

Отметим, что подробно о процедуре усыновления детей в Украине и других способах предложить ребенку семью можно почитать на ресурсе "Украина для каждого ребенка" по ссылке.