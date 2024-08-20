Кого и какими штрафами могут наказать за буллинг детей в школе: объяснение юриста

Буллинг (травля) считается в Украине административным правонарушением. Наказать за такие действия могут несколькими способами.

РБК-Украина расспросила адвоката и магистра права Евгения Булименко , что украинцам следует знать о буллинге, а также кого именно и как могут за него наказать.

Основное о буллинге

По словам эксперта, законодательство определяет буллинг (травлю) как действия участников образовательного процесса, состоящих в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе - с применением средств электронных коммуникаций (так называемый кибербуллинг, или травля онлайн), которые совершаются:

или в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица

или таким лицом по отношению к другим участникам образовательного процесса

В результате может быть причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего.

Если говорить о причинах такого поведения, они также могут быть разными и основываться на:

человеческом неравенстве

нетолерантности общества

насилии в семье или других травматических факторах в воспитании

формировании иерархии в детском коллективе

отношении к насилию в самом обществе

Кого и как могут наказать из-за буллинга детей

Булименко рассказал, что буллинг (травля) является административным правонарушением и влечет (согласно статье 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) ответственность:

в виде штрафа от 850 до 1700 грн

в виде общественных работ на срок от 20 до 40 часов

При этом за совершение буллинга группой лиц или повторно в течение года (после наложения административного взыскания) наказание будет более жестким:

или штраф от 1700 до 3400 грн

или общественные работы на срок от 40 до 60 часов

Адвокат объяснил, что за совершение буллинга к административной ответственности могут быть привлечены:

участники образовательного процесса (педагогические и другие работники учебного заведения)

родители учащихся

ассистенты детей

"Учащиеся могут быть привлечены к административной ответственности при достижении ими по состоянию на момент совершения правонарушения 16-летнего возраста. За совершение буллинга учениками, не достигшими 16-летнего возраста, ответственность несут их родители или заменяющие их лица", - подытожил эксперт.