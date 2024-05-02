Появятся морщины: вот какая вещь существенно прибавляет лет вашему лицу

Появление морщин является естественным этапом старения кожи лица, рук и шеи. Однако ускорить этот этап может один фактор, которого нужно избегать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express .

Что приводит к быстрому старению

Косметический хирург Дэниел Барретт рассказал, что есть лишь один фактор, который сильнее всего влияющий на старение. Речь идет о стрессе. Как оказалось, он может оказывать влияние на кишечник, здоровье кожи, обмен веществ, мозг и даже иммунитет.

Если ваш стресс продолжается постоянно, это может оказать очень серьезное влияние на организм. И одной из первых страдает кожа.

Это связано с тем, что коже не будет хватать необходимых питательных веществ, и поэтому будет задерживаться рост новых клеток.

Однако, самое худшее, что вы можете сделать во время стресса, это обратиться к вредным привычкам - начать курить или употреблять алкоголь.

Замедлить появление морщин на лбу поможет сбалансированная диета. Риск сухости кожи снижается при потреблении продуктов с линоленовой кислотой. Из рациона необходимо исключить продукты с высоким содержанием углеводов и жиров (повышают риск атрофии кожи и морщин).

Здоровое питание для кожи состоит из употребления фруктов и овощей, а также блюд из них. Регулярное питание с белком. В меню должна быть рыба с омега-3-кислотами, зелень, орехи.

Как избавиться от стресса

Эксперт советует лучше определить причину стресса и его устранить. Также есть несколько здоровых способов справиться со стрессом:

больше активности

попробуйте взять под контроль ситуацию

общайтесь с людьми

выделят время для себя

больше позитива в жизни

К тому же важно следить за своим сном и занимайтесь спортом.

Также нужно использовать солнцезащитный крем, именно он поможет вам сберечь кожу в лучшем состоянии.

К преждевременному появлению морщин может привести также отказ от снятия макияжа. Остатки косметических средств укупоривают поры, ограничивая возможность организма производить белки коллагена.