Каждый гражданин Украины имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. И это право включает свободу исповедовать какую-либо религию или не исповедовать никакой. В случае если исполнение воинской обязанности противоречит религиозным убеждениям гражданина, исполнение этой обязанности должно быть заменено альтернативной (невоенной) службой – так записано в статье 35 Конституции Украины.

А как это работает на практике и можно ли отказаться от мобилизации по религиозным убеждениям, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Рассмотрение дела в Червонограде

Летом 2023 года местный житель получил повестку и прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его пригодным к военной службе. Сразу он получил "боевую" повестку для отправки в воинскую часть. Однако военнообязанный не явился и таким образом он уклонился от призыва.

При рассмотрении судебного дела обвиняемый свою вину признал частично и привел несколько аргументов. Во-первых, он сказал, что действия ТЦК были неправомерны, а врачебная комиссия не обратила внимание на его жалобы на здоровье.

Также мужчина заявил, что он верующий человек и не желает держать оружие в руках, потому что это запрещает его церковь и религия. Он настаивал, что имеет право на прохождение альтернативной службы. При этом соответствующее заявление он не подавал.

На суде служитель религиозной организации религиозного общества "Агапа" Церкви христиан веры евангельской подтвердил, что подсудимый является членом церкви и активно помогает ей. Недавно даже принял крещение. Однако исповедуемая религия прямо не запрещает нести военную службу. И в самой религиозной общине "Агапа" не подтвердили, что обвиняемый является членом церкви.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации) и назначил ему 3 года заключения.

А что говорят законы?

Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакую, беспрепятственно молиться единолично или коллективно, религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность.

Осуществление этого права может быть ограничено законом только в интересах охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других людей. Никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством или отказаться от исполнения законов по мотивам религиозных убеждений.

В случае если исполнение воинской обязанности противоречит религиозным убеждениям гражданина, исполнение этой обязанности должно быть заменено альтернативной (невоенной) службой (ст. 35 Конституции Украины).

В соответствии с Законом Украины "Об альтернативной (невоенной) службе" альтернативная служба является службой, которая вводится вместо прохождения срочной военной службы и преследует цель выполнения обязанности перед обществом.

Статьей второй указанного закона предусмотрено, что право на альтернативную службу имеют граждане Украины, если исполнение воинской обязанности противоречит их религиозным убеждениям и эти граждане относятся к действующим в соответствии с законодательством Украины религиозным организациям, вероучение которых не допускает пользование оружием.

Важно знать

В условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения права граждан на прохождение альтернативной службы с указанием срока действия этих ограничений.

В соответствии с Положением о порядке прохождения альтернативной (невоенной) службы утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 10 ноября 1999 года № 2066 основанием для отказа гражданину в направлении на альтернативную службу или освобождении от призыва на военные сборы являются: несвоевременное подача заявления о направлении на альтернативную службу или освобождение от призыва на военное собрание; отсутствие подтверждения истинности религиозных убеждений; неявка гражданина без уважительных причин в соответствующее структурное подразделение местной госадминистрации.

Частью 3 статьи 4 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" от 23.04.1991 № 987-XII предусмотрено, что никто не может по мотивам своих религиозных убеждений уклоняться от выполнения конституционных обязанностей. Замена выполнения одной обязанности другим по мотивам убеждений допускается только в случаях, предусмотренных законодательством Украины.

Во время военного положения права могут ограничиваться

Указом Президента Украины "О введении военного положения в Украине" № 642022 от 24.02.2022 предусмотрено, что связи с введением в Украине военного положения временно, на период действия правового режима военного положения, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины, а также вводиться временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц в пределах и объеме, необходимых для обеспечения возможности введения и осуществления мер правового режима военного положения, предусмотренные частью первой статьи 8 Закона "О правовом режиме военного положения".

Какие бывают виды военной службы

Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" устанавливает следующие виды военной службы: срочная военная служба, военная служба по призыву во время мобилизации, на особый период, военная служба по контракту лиц рядового состава, военная служба (обучение) курсантов высших военных учебных заведений, а также высших учебных заведений, имеющих в своем составе военные институты, факультеты военной подготовки, кафедры военной подготовки, отделения военной подготовки, военная служба по контракту лиц офицерского состава, военная служба по призыву лиц офицерского состава, военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Указанный Закон устанавливает, что срочная военная служба и военная служба по призыву во время мобилизации, на особый период - это два самостоятельных вида военной службы и Законом Украины "Об альтернативной (невоенной) службе" альтернативная служба вводится вместо прохождения срочной военной службы.

Так есть или нет альтернативная служба?

Замена военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период или в условиях военного положения на альтернативную (невоенную) службу – Законом не установлена.

Следовательно, получить освобождение от мобилизации в военное время по религиозным убеждениям – невозможно. Заменить военную службу на альтернативную – тоже маловероятно. Подать заявление можно, но оно не гарантирует, что замена будет не военной.