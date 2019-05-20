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Зеленський закликав відмовитися від портретів президента в кабінетах

Новини » Вибори 2019    20.05.2019 - 11:11
Зеленський закликав відмовитися від портретів президента в кабінетах
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Новий президент виступив у парламенті

Президент України Володимир Зеленський під час церемонії інаугурації закликав посадовців не вішати у своїх кабінетах його портрети. Про це він заявив у промові під час урочистого засідання парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

"Президент - це не ікона, не ідол і не портрет", - сказав Зеленський.

Президент також закликав громадян до єднання. "У нас є спільний біль. Кожен з нас загинув на Донбасі. Ми втрачаємо кожного з нас і кожен з нас переселенець. І кожен з нас заробітчанин. Але ми все це подолаємо. Бо кожен з нас українець", - сказав він.

Зеленський висловив впевненість в тому, що українці все це подолають. "Ми всі українці від Ужгорода до Луганська. Ми всі українці. Ми маємо бути єдині адже тільки тоді ми сильні", - додав Зеленський.

Нагадаємо, церемонія інаугурації новообраного президента України Володимира Зеленського відбулася 20 травня під час урочистого засідання Верховної ради.

Під час церемонії президент заявив про розпуск Верховної ради і дав парламенту два місяці.

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