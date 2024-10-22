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21-летняя дочь Кравец показалась в объятиях бойфренда-красавца (фото)

Вторник 22 октября 2024 13:41
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21-летняя дочь Кравец показалась в объятиях бойфренда-красавца (фото) Мария Кравец (фото: instagram.com/maarriill)
Автор: Иванна Пашкевич

Старшая дочь украинской актрисы и экс-участницы Студии "Квартал 95" Елены Кравец Мария поделилась новыми романтическими фотографиями с бойфрендом, танцовщиком Ростиславом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram девушки.

Так, влюбленная пара решила провести фотосессию в специально оборудованной фотобудке.

На кадрах они нежно обнимались, позируя друг другу, вместе с тем создавая забавные выражения лиц. И наконец, тянулись к поцелую, наполняя момент атмосферой любви и веселья.

Stories девушка решила никак не подписывать, лишь добавила эмодзи сердца со стрелой.

21-летняя дочь Кравец показалась в объятиях бойфренда-красавца (фото)

Скриншот

Также 21-летняя наследница Елены Кравец сообщила, что ищет квартиру, которую планирует арендовать вместе со своим избранником.

21-летняя дочь Кравец показалась в объятиях бойфренда-красавца (фото)

Скриншот

С кем встречается Мария Кравец

Избранник Маши - Ростислав 'Sid' Сидоренко - один из основателей и участников хип-хоп-коллектива IWD.CLAN, в котором танцует и дочь бывшей резидентки “Студии Квартал 95.

"Бог благословил меня ее присутствием в моей жизни в это безумное поколение и сумасшедшие времена. С тех пор каждый день - хороший день. Люблю тебя, душа моя", - тепло высказывалась о Кравец-младшей Ростислав.

Сколько длится роман пары - неизвестно. Однако знакомы влюбленные около четырех лет, с 2020 года, когда был основан их танцевальный коллектив.

21-летняя дочь Кравец показалась в объятиях бойфренда-красавца (фото)

21-летняя дочь Кравец показалась в объятиях бойфренда-красавца (фото)

Мария Кравец с любимым (фото: instagram.com/maarriill)

Недавно Елена Кравец сообщила, что закрутила роман с Брэдом Питтом.

Также она объяснила, не раздражают ли ее постоянные вопросы о Зеленском.

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