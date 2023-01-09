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Снова весна посреди зимы: народный синоптик сообщил, когда ждать возвращения тепла

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Понедельник 09 января 2023 17:10
Снова весна посреди зимы: народный синоптик сообщил, когда ждать возвращения тепла Прогноз погоды в Украине в январе 2023 (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

После рождественского холода в Украину снова идет тепло. Синоптики прогнозируют до 10 градусов выше нуля благодаря воздушным массам из Африки.

Какая будет погода в Украине уже в ближайшие недели - подробнее читайте в материале Styler.

Когда будет потепление

В последние дни в Украине было достаточно холодно, что в общем-то естественно для наших широт. Однако уже с 13 января воздушные массы начнут меняться и начнется следующая весна в середине зимы.

По словам народного синоптика Станислава Щедрина, в большую часть Европы начнет поступать аномально теплая для зимы погода. В этот период в Украине можно ожидать от 8 до 10 градусов выше нуля.

Снова весна посреди зимы: народный синоптик сообщил, когда ждать возвращения тепла

Прогноз погоды от Станислава Щедрина (фото: facebook.com/Stas1234567)

А что говорят метеорологи?

Прогноз сайтов погоды отличается от показаний народных синоптиков. Так, например, на Gismeteo пишут, что с 13 января теплее действительно станет. Однако температурные колебания будут в пределах 5 градусов тепла и не выше.

Вместе с потеплением Украину покроют дожди с мокрым снегом, хотя солнце также будет появляться.

Снова весна посреди зимы: народный синоптик сообщил, когда ждать возвращения тепла

Скриншот

В Укргидрометцентре также прогнозируют незначительное повышение температуры. По их прогнозам больше тепла получат юго-западные области Украины: там ожидается от 3 до 9 градусов тепла.

Раньше мы рассказывали, почему чаще люди болеют именно зимой.

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