20 февраля: почему с этого дня начинается весна, главные "забобоны" праздника, у кого День ангела

20 февраля верующие чтят память епископа Льва Катанского, которого также называли Львом Катальщиком.
О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Сегодня нельзя было смотреть вечером на звезды, поскольку в противном случае беду на себя навлечешь. Наши предки верили, что в начале марта небо счастья несет. Предсказывали страшные явления тем, кто нарушит запрет. Верили, что в эту дату в образе падающих звезд встают духи, и на ночь они ложатся в постель к замужним женщинам, когда их мужчины отсутствуют.
Наши предки катались в этот день на санях, так как скоро наступала весна.
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Также мы делились церковным календарем на февраль 2024 года.