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20 февраля: почему с этого дня начинается весна, главные "забобоны" праздника, у кого День ангела

Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

20 февраля верующие чтят память епископа Льва Катанского, которого также называли Львом Катальщиком.

О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня

Сегодня нельзя было смотреть вечером на звезды, поскольку в противном случае беду на себя навлечешь. Наши предки верили, что в начале марта небо счастья несет. Предсказывали страшные явления тем, кто нарушит запрет. Верили, что в эту дату в образе падающих звезд встают духи, и на ночь они ложатся в постель к замужним женщинам, когда их мужчины отсутствуют.

Наши предки катались в этот день на санях, так как скоро наступала весна.

Главные приметы этого дня:

  • Снег прошел по сей день – будет плохой и неурожайный год.
  • Сороки и галки купаются в снегу – будет оттепель.
  • Пошел снег с дождем – ждите бурного разлива рек и даже оттепелей.
  • Если тайком добыть и унести в поле огонь или жар, то будет урожайный год.
  • Изменяется направление ветра – примета того, что оттепель будет недолгой.

Что категорически нельзя делать в этот день:

  • Не начинайте новых дел в этот день – это предвещает неудачу.
  • Не обещайте ничего другим, поскольку, скорее всего, выполнить это не получится.
  • Не допускайте простуд в этот день – болезнь долго не уйдет.
  • Выбросьте старую обувь из дома – весь год будет достаток

 

Читайте также, когда празднуем Пасху, Троицу и Рождество в 2024 году.

Также мы делились церковным календарем на февраль 2024 года.

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