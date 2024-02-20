20 лютого: чому з цього дня починається весна, головні забобони свята, у кого День ангела

Традиції цього дня

Сьогодні не можна було дивитися ввечері на зірки, оскільки в іншому випадку біду на себе накликаєш. Наші предки вірили, що на початку березня небо щастя несе. Пророкували страшні явища тим, хто порушить заборону. Вірили, що в цю дату образі падаючих зірок постають духи, і на ніч вони лягають в ліжко до заміжніх жінок, коли їх чоловіки відсутні.

У цей день наші пращури щосили каталися на санях, адже скоро наступала весна

Головні прикмети цього дня:

Сніг пройшов до цього дня – буде поганий і неврожайний рік.

Сороки і галки купаються в снігу – буде відлига.

Пішов сніг з дощем – чекайте бурхливого розливу річок і навіть відлиги.

Якщо потайки добути і віднести в поле вогонь або жар, то буде врожайний рік.

Змінюється напрям вітру - прикмета того, що відлига буде недовгою.

Що категорично не можна робити в цей день: