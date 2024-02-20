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20 лютого: чому з цього дня починається весна, головні забобони свята, у кого День ангела

Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

20 лютого віряни вшановують пам'ять єпископа Лева Катанського, якого також називали Левом Катальщиком.

Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Традиції цього дня

Сьогодні не можна було дивитися ввечері на зірки, оскільки в іншому випадку біду на себе накликаєш. Наші предки вірили, що на початку березня небо щастя несе. Пророкували страшні явища тим, хто порушить заборону. Вірили, що в цю дату образі падаючих зірок постають духи, і на ніч вони лягають в ліжко до заміжніх жінок, коли їх чоловіки відсутні.

У цей день наші пращури щосили каталися на санях, адже скоро наступала весна

Головні прикмети цього дня:

  • Сніг пройшов до цього дня – буде поганий і неврожайний рік.
  • Сороки і галки купаються в снігу – буде відлига.
  • Пішов сніг з дощем – чекайте бурхливого розливу річок і навіть відлиги.
  • Якщо потайки добути і віднести в поле вогонь або жар, то буде врожайний рік.
  • Змінюється напрям вітру - прикмета того, що відлига буде недовгою.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • Не починайте нових справ у цей день – це віщує невдачу.
  • Не обіцяйте нічого іншим, оскільки, швидше за все, виконати це не вийде.
  • Не допускайте застуд в цей день - хвороба довго не піде.
  • Викиньте старе взуття з дому - весь рік буде достаток

 

 

Читайте також, коли святкуватимемо Великдень, Трійцю та Різдво у 2024 році.

Також ми ділилися церковним календарем на лютий 2024 року.

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