20 лютого: чому з цього дня починається весна, головні забобони свята, у кого День ангела

20 лютого віряни вшановують пам'ять єпископа Лева Катанського, якого також називали Левом Катальщиком.
Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Сьогодні не можна було дивитися ввечері на зірки, оскільки в іншому випадку біду на себе накликаєш. Наші предки вірили, що на початку березня небо щастя несе. Пророкували страшні явища тим, хто порушить заборону. Вірили, що в цю дату образі падаючих зірок постають духи, і на ніч вони лягають в ліжко до заміжніх жінок, коли їх чоловіки відсутні.
У цей день наші пращури щосили каталися на санях, адже скоро наступала весна
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