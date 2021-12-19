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20-річна українська прикордонниця стала чемпіонкою світу з універсального бою

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Туреччина, Неділя 19 грудня 2021 20:28
20-річна українська прикордонниця стала чемпіонкою світу з універсального бою Фото: Українська прикордонниця стала чемпіонкою світу з універсального бою (dpsu.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Військовослужбовець Львівського прикордонного загону сержант Богдана Качура здобула перше місце в міжнародних змаганнях з універсального бою в Туреччині.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

З 8 по 12 грудня 2021 року в Анталії (Туреччина) відбувся Чемпіонат світу з універсального бою. Серед дівчат Богдана Качура посіла перше місце у ваговій категорії до 52 кг та отримала звання "Майстер спорту України міжнародного класу" з універсального бою.

20-річна українська прикордонниця стала чемпіонкою світу з універсального бою

Богдана Качура (фото: dpsu.gov.ua)

Богдана Качура - жителька Тернополя. Дівчина неодноразово завойовувала призові місця в змаганнях з бою в Україні. В даний час вона проходить службу в Червоноградському районі Львівської області в прикордонному відділі "Нісмичі".

20-річна українська прикордонниця стала чемпіонкою світу з універсального бою

Українська прикордонниця стала чемпіонкою світу з універсального бою (фото: dpsu.gov.ua)

У 2018 році голова Федерації з універсального бою в Тернопільській області Дмитро Патиковський запропонував Богдані бути її тренером і почати спільні тренування.

Дівчина прийняла пропозицію і з тих пір в спортивній кар'єрі почалося стрімке зростання. Під час довгих і виснажливих тренувань Богдана познайомилася зі своїм колегою по спорту Сергієм, також прикордонником. Згодом пара створила щасливу сім'ю.

20-річна українська прикордонниця стала чемпіонкою світу з універсального бою

Українська прикордонниця стала чемпіонкою світу з універсального бою (фото: dpsu.gov.ua)

Незважаючи на свій досить юний вік, у дівчини великий багаж перемог. Вона розповідає, що поєднувати тренування і службу їй вдається не легко, але вона наполегливо працює і впевнено йде до своєї мети.

Зазначимо, що тренер Богдани - Дмитро Аркадійович, теж колишній прикордонник. Він також взяв участь у чемпіонаті та здобув перемогу у ваговій категорії до 80 кг. У командному заліку збірна України посіла перше місце.

20-річна українська прикордонниця стала чемпіонкою світу з універсального бою

Українці на змаганнях у Туреччині (фото: dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, Українка перемогла на чемпіонаті світу з пауерліфтингу і встановила феноменальний рекорд.

Раніше 15-річна українська спортсменка стала чемпіонкою світу з пауерліфтингу.

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