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20-летняя украинская пограничница стала чемпионкой мира по универсальному бою

Новина українською →
Турция, Воскресенье 19 декабря 2021 20:28
20-летняя украинская пограничница стала чемпионкой мира по универсальному бою Фото: украинская пограничница стала чемпионкой мира по универсальному бою (dpsu.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Военнослужащая Львовского пограничного отряда сержант Богдана Качура получила первое место в международных соревнованиях по универсальному бою в Турции.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

С 8 по 12 декабря 2021 года в Анталии (Турция) состоялся чемпионат мира по универсальному бою. Среди девушек Богдана Качура заняла первое место в весовой категории до 52 кг и получила звание "Мастер спорта Украины международного класса" по универсальному бою.

20-летняя украинская пограничница стала чемпионкой мира по универсальному бою

Богдана Качура (фото: dpsu.gov.ua)

Богдана Качура - житель Тернополя. Девушка неоднократно завоевывала призовые места в соревнованиях по бою в Украине. В настоящее время она проходит службу в Червоноградском районе Львовской области в пограничном отделе "Нисмичи".

20-летняя украинская пограничница стала чемпионкой мира по универсальному бою

Украинская пограничница стала чемпионкой мира по универсальному бою (фото: dpsu.gov.ua)

В 2018 году председатель Федерации по универсальному бою в Тернопольской области Дмитрий Патиковский предложил Богдане быть ее тренером и начать совместные тренировки.

Девушка приняла предложение и с тех пор в спортивной карьере начался стремительный рост. Во время долгих и изнурительных тренировок Богдана познакомилась со своим коллегой по спорту Сергеем, также пограничником. Впоследствии пара создала счастливую семью.

20-летняя украинская пограничница стала чемпионкой мира по универсальному бою

Украинская пограничница стала чемпионкой мира по универсальному бою (фото: dpsu.gov.ua)

Несмотря на свой довольно юный возраст, у девушки большой багаж побед. Она рассказывает, что совмещать тренировки и службу ей удается не легко, но она упорно работает и уверенно идет к своей цели.

Отметим, что тренер Богданы - Дмитрий Аркадьевич, тоже бывший пограничник. Он также принял участие в чемпионате и одержал победу в весовой категории до 80 кг. В командном зачете сборная Украины заняла первое место.

20-летняя украинская пограничница стала чемпионкой мира по универсальному бою

Украинцы на соревнованиях в Турции (фото: dpsu.gov.ua)

Напомним, украинка победила на чемпионате мира по пауэрлифтингу и установила феноменальный рекорд.

Ранее 15-летняя украинская спортсменка стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу.

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