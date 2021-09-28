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15-річна українська спортсменка стала чемпіонкою світу з пауерліфтингу (фото)

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Вівторок 28 вересня 2021 18:17
15-річна українська спортсменка стала чемпіонкою світу з пауерліфтингу (фото) Юна українка стала чемпіонкою світу з пауерліфтингу (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Юна спортсменка Софія Станько з Яворова Львівської області стала чемпіонкою світу з класичного пауерліфтингу у Швеції. 15-річна українка завоювала золото у ваговій категорії до 52 кг серед дівчат.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Львівської обласної адміністрації.

Змагання в місті Гальмстад, Швеція, відбулися 27 вересня. 15-річна Софія Станько змагалася у ваговій категорії до 52 кг. У присіданні зі штангою Українка вага в 115 кг. У жимі лежачи – 82,5 кг, а в тязі станової-115 кг. Вирішальним стала третя спроба тяги станової, в якій юна спортсменка випередила своїх суперниць.

В результаті Софія Станько отримала загальну суму в 312,5 кг і здобула перемогу на світовій першості. Юна українська чемпіонка світу навчається в Яворівській гімназії імені Осипа Маковея.

15-річна українська спортсменка стала чемпіонкою світу з пауерліфтингу (фото)

15-річна українка стала чемпіонкою світу з пауерліфтингу

На чемпіонаті світу з класичного пауерліфтингу Україну також представляє Остап Косик. У ваговій категорії до 83 кг серед хлопців він показав 230 кг в присіданнях, 145 кг в жимі лежачи та 240 в тязі становий. Йому до перемоги не вистачило всього 7,5 кг і Остап Косик зайняв четверте місце на чемпіонаті.

І Софія Станько, і Остап Косик тренуються в Яворівській ДЮСШ під керівництвом тренерів Анатолія Погребинського та Василя Сахно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українська чемпіонка витратила гроші від Олімпіади на порятунок коханого з в'язниці.

А також розповідали про те, що срібна олімпійська чемпіонка Терлюга відгуляла весілля в Одесі.

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