15-річна українська спортсменка стала чемпіонкою світу з пауерліфтингу (фото)

Юна спортсменка Софія Станько з Яворова Львівської області стала чемпіонкою світу з класичного пауерліфтингу у Швеції. 15-річна українка завоювала золото у ваговій категорії до 52 кг серед дівчат.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Львівської обласної адміністрації.

Змагання в місті Гальмстад, Швеція, відбулися 27 вересня. 15-річна Софія Станько змагалася у ваговій категорії до 52 кг. У присіданні зі штангою Українка вага в 115 кг. У жимі лежачи – 82,5 кг, а в тязі станової-115 кг. Вирішальним стала третя спроба тяги станової, в якій юна спортсменка випередила своїх суперниць.

В результаті Софія Станько отримала загальну суму в 312,5 кг і здобула перемогу на світовій першості. Юна українська чемпіонка світу навчається в Яворівській гімназії імені Осипа Маковея.

15-річна українка стала чемпіонкою світу з пауерліфтингу

На чемпіонаті світу з класичного пауерліфтингу Україну також представляє Остап Косик. У ваговій категорії до 83 кг серед хлопців він показав 230 кг в присіданнях, 145 кг в жимі лежачи та 240 в тязі становий. Йому до перемоги не вистачило всього 7,5 кг і Остап Косик зайняв четверте місце на чемпіонаті.

І Софія Станько, і Остап Косик тренуються в Яворівській ДЮСШ під керівництвом тренерів Анатолія Погребинського та Василя Сахно.