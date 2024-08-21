20 идей для празднования Дня Независимости с семьей или друзьями

Приближается главный украинский национальный праздник - День Независимости. В этот день практически все украинцы будут так или иначе отмечать память этого великого события. Но какие существуют способы сделать это одному, с друзьями или семьей максимально оригинально, полезно и патриотично?

РБК-Украина (проект Styler) делится с вами идеями, как можно необычно отпраздновать День Независимости вам и вашим друзьям как настоящим патриотам.

Пишите письма: влияние на власть

Соберитесь компанией единомышленников, обменяйтесь мнениями и возьмите лист бумаги или откройте электронную почту, чтобы обратиться к местным чиновникам или Администрации президента.

Напишите письмо с конкретными предложениями или требованиями, ведь власти должны знать, что граждане следят за их действиями. Заставьте тех, кто принимает решения, работать во благо общества, а не только на свои интересы.

Украинская кухня на природе

Организуйте пикник, где на столе будут исключительно украинские национальные блюда. Удивите себя и друзей богатством украинской кухни, приготовив несколько традиционных блюд.

Попробуйте собрать целое меню из 24 различных украинских вкусностей, которые напомнят всем, насколько богато наше гастрономическое наследие.

Волонтерство: помощь в действии

Просмотрите свои вещи и найдите те, которые можно передать волонтерский центр. Если у вас есть время и вдохновение, приобщитесь с товарищами к волонтерской деятельности хотя бы на день. Даже небольшой вклад, например пожертвование на нужды армии, может принести значительную пользу.

Это ваш шанс помочь тем, кто в этом больше всего нуждается (фото: Freepik.com)

Знание об Украине: викторина

Впомните школьную программу по истории Украины или найдите малоизвестные факты в интернете. Составьте вопросы для викторины и пригласите друзей или семью на интеллектуальный вечер.

Если времени мало, просто пройдите онлайн-тест на знание украинской истории и узнайте что-нибудь новое. Небольшой приз сделает соревнование еще более интересным.

Самые известные украинцы: вдохновляющие биографии

Возьмите в руки книгу или откройте статью о выдающемся украинце, которого вы считаете самым выдающимся. Прочтите семье его или ее биографию, чтобы понять, что именно сделало этого человека великим.

Возможно, этот пример станет для вас вдохновением на добрые поступки или новые достижения.

Чествование героев: телефонный звонок

Вспомните своих родных, друзей или знакомых, принимавших участие в борьбе за независимость Украины, будь то в прошлом или в наше время.

Позвоните им, чтобы поблагодарить за их мужество и самоотверженность. Их вклад в развитие страны неоценим, и ваш звонок станет для них приятной неожиданностью.

Патриотический флешмоб: ваш голос в сети

Привлеките друзей к патриотическому флешмобу в соцсетях, направленному на поддержку Украины.

Выделите время, чтобы распространить важные сообщения или оставить жалобы на антиукраинские материалы. Ваша активность в сети может послужить примером для других и поможет создать мощный информационный фронт.

Маникюр или макияж: цвета национального флага

Отметьте День Независимости Украины творчески, сделав патриотический маникюр или макияж в цветах национального флага.

Выберите яркие оттенки синего и желтого для вашего маникюра, чтобы выразить свою гордость за страну даже в мелочах. Если предпочитаете макияж, попробуйте создать стильный образ, используя эти цвета в глазах, губах или на лице. Можно даже устроить конкурс между подругами!

В День Независимости патриотический макияж подходит каждой женщине или девушке (фото: Freepik.com)

Киномарафон и литература: погружение в украинское искусство

Посвятите день просмотру украинских фильмов или чтению произведений отечественных авторов. Это прекрасная возможность лучше понять культуру и историю своего народа.

Искусство может открыть новые грани национальной идентичности, напомнить о важных моментах нашей истории и вдохновить на размышления.

Изучение родословной: познай свои корни

Откройте для себя и ваших детей историю своей семьи, начав изучать генеалогическое дерево. Возможно, вы найдете интересных предков, причастных к выдающимся событиям в истории Украины.

Этот процесс не только обогатит ваши знания, но укрепит связь между поколениями в вашей семье.

Готовим с любовью: редкие рецепты

Найдите рецепт украинского блюда, которое незнакомо вам и вашим близким. Приготовьте ее для своей семьи в День Независимости и пусть этот кулинарный эксперимент станет новой семейной традицией.

Даже если блюдо сложно воспроизвести, всегда можно вернуться к классическому борщу - символу украинской кухни.

Большой флаг: символ гордости

Изготовьте или найдите свой самый большой флаг Украины и вывесьте его на балконе или разверните в людном месте. Это символ вашей гордости за свою страну.

Убедитесь, что жест привлечет внимание и вдохновит других на подобные действия (фото: Freepik.com)

Отправляйся в мини-путешествие: открывай новые горизонты

Выбирайте место поблизости и отправляйтесь туда с друзьями без гаджетов, чтобы погрузиться в его атмосферу. Узнайте больше об исторических местах и общайтесь с местными жителями. Такое «тихое» путешествие поможет вам почувствовать настоящий дух Украины и откроет интересные уголки родного края.

Сила знаний: изучите важные документы

Посвятите время чтению основных государственных документов, таких как Акт провозглашения независимости, Конституция и Декларация о государственном суверенитете Украины.

Это не только углубит ваше понимание истории, но и поможет лучше осознать свои права и обязанности как гражданина.

Снимайте и вдохновляйте видеоролики на YouTube

Создайте видео на патриотическую тему - исполните свою любимую украинскую песню или расскажите о чем-то, что вас вдохновляет.

Выложите ролик на YouTube и поделитесь им с другими. Возможно, ваш творческий порыв станет толчком для других к действиям или просто поднимет настроение тем, кто это увидит.

Сейчас каждый может вдохновлять своим творчеством миллионы людей в соцсетях (фото: Freepik.com)

Пение патриотических песен

Устройте поздравительное караоке для друзей и семьи, исполняя любимые украинские песни, которые подчеркнут ваше патриотическое чувство. Пение песен об Украине не только поднимет настроение, но объединит всех участников в праздничной атмосфере.

Можно также создать видео с записью исполненных песен и поделиться им в соцсетях.

Патриотический рисунок

Привлеките своего ребенка или близких к созданию патриотического рисунка, отражающего вашу гордость за Украину. Можно вместе нарисовать сине-желтое знамя, герб или любой другой символ, ассоциирующийся с Днем Независимости.

Такой рисунок можно выставить на видном месте или подарить в качестве памятного сувенира (фото: Freepik.com)

Виртуальный тур по Украине

Организуйте виртуальное путешествие родным по достопримечательностям Украины через онлайн-экскурсии или видео.

Выберите несколько интересных мест, таких как Львовский оперный театр, Киевская София или Карпаты и исследуйте их вместе с семьей. Это позволит вам лучше узнать свою страну, не выходя из дома, и может стать увлекательным опытом для всех участников.

Проведите вечер воспоминаний

Устройте уютный вечер, где каждый гость сможет рассказать историю о том, как события в Украине изменили его жизнь или жизнь его семьи.

Попросите гостей принести семейные фотографии или старинные вещи, связанные с украинской историей, чтобы поделиться личными воспоминаниями.