"Удар" Кличко запустил патриотический флешмоб
Украинцев призывают в День государственного флага Украины и День Независимости украсить свою одежду, свои дома и улицы сине-желтыми цветами. Патриотический флешмоб запустил "УДАР Виталия Кличко".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook партии.
"Друзья, присоединяйтесь к патриотическому флешмобу "Цвета Свободы"! Отметим День государственного флага и День Независимости Украины ярко. Пусть дома и улицы нашей свободной страны засияют сине-желтыми цветами свободы", - призывает "УДАР Виталия Кличко".
Инициаторы флешмоба предлагают разместить украинские флаги и сине-желтые ленты повсюду. На окнах, балконах, домах, автомобилях, на рюкзаках, сумках и своей одежде и т.д.
"Там, где Украинский флаг – там свободная Украина! Вместе мы – сила!", - отмечают в "УДАРе Виталия Кличко".
Как принять участие:
- Разместите сине-желтые флаги и ленты.
- Сделайте и опубликуйте фото в своих соцсетях и под этим постом с хештегом #Цвета Свободы.
- Распространяйте это сообщение, чтобы больше украинцев в Украине и во всем мире смогли приобщиться к флешмобу.
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